KRITISERES: Tennisprofiler mener Casper Ruud er for snill mot de største stjernene.

Ruud kritiseres i podkast: − Slutt å være så snill!

En av verdens største tennispodkaster etterlyser en «slemmere» versjon av Casper Ruud (23) på banen mot de største stjernene.

Forrige helg tapte Ruud for Novak Djokovic i finalen i ATP-sluttspillet i Torino, da serberen stakk av med de to første settene med 7–5 og 6–3.

I podkasten «The Tennis Podcast» diskuterer trioen Catherine Whitaker, David Law og Matt Roberts hvordan Ruud fremsto underveis i finalen.

– Jeg har et problem med hvordan Ruud gikk inn i denne kampen og mot Rafael Nadal. Han applauderte Djokovic rundt tre ganger i løpet av de første fem gamene, innledet tenniskommentatoren David Law i episoden.

Law, som har kommentert de største tennisturenringene for BBC i lang tid, mener at Ruud er for snill mot de største stjernene.

– Jeg tenker: «Gud, vinn over fyren». Slutt å være så snill med ham! Jeg vet at Djokovic også applauderer motstanderne sine, men det er han som har makten og statistikken, sier Law og fortsetter:

– Djokovic lurer ham i en felle. Ja - han er også høflig, men han er samtidig en «killer». Han kommer til å prøve å ødelegge deg på banen, for det er det de beste spillerne gjør.

VG har vært i kontakt med Casper Ruuds manager Tina Falster. Hverken Ruud selv, eller far og trener Christian Ruud ønsker å kommentere kritikken som kommer frem i podkastepisoden.

Discovery-ekspert Ola Bentzen er imidlertid uenig i kritikken.

– Jeg ser poenget, men er ikke enig. Noen tenker kanskje at det er grunnen til at han ikke tar det siste steget i finaler, men jeg tror det passer Casper og hans personlighet. Han burde gjøre det han føler for, fremfor hva andre tenker. Han kommer veldig godt ut av det på lang sikt, sier Bentzen til VG.

FÅR STØTTE: Tennisekspert Ola Bentzen mener Casper Ruud bør få opptre slik han selv ønsker.

Bentzen påpeker at det er vanligere i tennis enn eksempelvis fotball å erkjenne at dommeren har gjort en feil, selv om det ikke tjener ditt spill. Akkurat på dette området er Ruud blant de mest rettferdige på ATP-touren.

– I fotballen kan du kanskje bli uthengt av eget lag og supportere, men hvis jeg hadde vært fotballspiller, skulle jeg gjerne vært den ene som sa ifra, sier Bentzen.

Tenniseksperten sier at han aldri har hørt noen si et negativt ord om Ruud, og at det også gjelder teamet hans.

– Hardtarbeidende, høflig og hyggelig, det er inntrykket jeg tror publikum og medspillerne sitter igjen med. Skal du holde ut lenge i gamet, er det nok lurt være hyggelig og ha gode venner når du er på tur. På sikt tror jeg han tjener på at gode venner i garderoben, sier Bentzen.

Djokovic hadde et tydelig overtak i det andre settet i finalen, og Ruud slet med å markere seg.

– Gå ut der og vinn respekten hans. Det synes jeg ikke han gjør, sier Law.

Tennisreporter Catherine Whitaker var heller ikke imponert over Ruuds sportslige applauser i retning verdensstjernen Djokovic.

– Jeg har så mye respekt for hva han har gjort med spillet sitt, men: I en kamp som dette, hvor det er en åpenbar favoritt, er alt jeg ønsker av spilleren på motsatt banehalvdel å vise mentalitet. Casper Ruud gjorde ikke det, slik jeg så det. Og det du nevnte med applausen ... jeg hater det.

KRITISK: Tennisreporter Catherine Whitaker (nummer to fra venstre)

– Det fikk meg til å ville bytte ham med Holger Rune, legger hun til.

Den 19 år gamle dansken er kjent for sin kontroversielle oppførsel og høye temperament på tennisbanen.

– Han er ikke som ham, som går ut og gir blanke i konsekvensene.

PS: Casper Ruud er for øyeblikket i Sør-Amerika der han spiller oppvisningskamper med tennislegenden Rafael Nadal.