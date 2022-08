VIDERE: Casper Ruud vant andre Runde i US Open.

Ruud videre til tredje runde i US Open

(Tim van Rijthoven - Casper Ruud 7-6, 4-6, 4-6) Casper Ruud tangerer karrierebeste i US Open og er videre til tredje runde.

Casper Ruud kom skeivt ut av hoppkanten i den andre runden av US Open. Det første settet måtte nemlig avgjøres i tiebreak, og der trakk nederlandske Tim van Rijthoven (25) det lengste strået med syv poeng mot Ruuds fire poeng.

I det andre settet slo imidlertid nordmannen tilbake. Van Rijthoven fikk flere muligheter til å bryte til 5-3, men Ruud reddet seg inn igjen og brøt på direkten. Deretter servet han inn settet og vant 6-4. I US Open er det best av fem sett.

Også i det tredje settet var Ruud best når det gjaldt. Han vant 6-4 og fikk dermed muligheten til å avgjøre kampen i det fjerde settet.

Van Rijthoven falt og så ut til å skade benet i det fjerde settet. Ruud fikk stor applaus fra publikum etter å ha gått bort til van Rijthoven for å hjelpe ham opp og spørre om det går bra med ham.

Det fjerde og siste settet gikk også til Ruud, som vinner 6–4.

Med det er han videre til tredje runde i US Open - en tangering av hans karrierebeste i turneringen.

MØTTE RUUD: Tim van Rijthoven i US Open. Her fra førsterundekampen mot Zhizhen Zhang.

Van Rijthoven er rangert som nummer 117 i verden. Tidligere i sommer tok han sin første seier på ATP-nivå da han vant Rosmalen Championships hjemme i Nederland. Da slo han ingen ringere enn verdensener Daniil Medvedev i finalen.

Tim van Rijthoven har vært veldig nær å bryte den magiske 100-grensen på rankingen, han var nummer 101 i juli. Nå er han nummer 117.

Nederlenderen spilte seg til andre runde i New York da han slo kinesiske Zhizhen Zhang etter en lang kamp, men etter nesten fire timer tok van Rijthoven kampen hjem 3–2.

Rekord-premie

Ruud har hatt en enorm sesong uansett hva som skjer resten av dette året. 23-åringen har spilt sin første Grand Slam-finale. På grusen i Paris fikk han juling av sitt store forbilde Rafael Nadal. Etter French Open var Ruud ranket som nummer fem i verden.

Han har sikret minst 1,87 millioner kroner i premiepenger da han slo sin nederlandske motstander onsdag kveld.

US Open setter ny pengepremierekord i år, vinnerne får 25,8 millioner kroner hver. For første gang overstiger den samlede pengepremiepotten i US Open 60 millioner dollar, det er 596 millioner kroner etter onsdagens kurs.

Ruud tok sin seier nummer 41 for året, da han sendte motstanderen hjem fra New York og US Open onsdag kveld.

I tredje runde blir det amerikansk motstand for Ruud. Han møter vinneren av Sebastian Korda og Tommy Paul.

Ruud har aldri kommet lenger enn til tredje runde i US Open, det skjedde for to år siden. Men da sto Matteo Berrettini i veien og blåste Ruud av banen i tre strake sett på drøyt to timer. Nå er tablået slik at de to kan møtes i en kvartfinale i Flushing Meadows.

Ruud er nummer syv i verden, mens italienske Berrettini er nummer 14. 23-åringen fra Snarøya slo Berrettini i finalen i Gstad i juli.