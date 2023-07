Sky Sports: Al Hilal med verdensrekordbud på Mbappé

Flere medier hevder nå den saudiarabiske klubben har lagt inn et bud på i underkant av 3,4 milliarder kroner for Kylian Mbappé (24).

Sky Sports og den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano hevder at Al Hilal har lagt inn det skyhøye budet. Budet på 300 millioner euro vil være tidenes dyreste overgang om avtalen skulle gå gjennom.

Neymars overgang fra Barcelona til PSG i 2017 på 222 millioner euro er den tidligere rekorden.

Forholdet mellom Mbappé og Paris Saint-Germain har surnet etter at franskmannen nekter å forlenge kontrakten med klubben, som går ut neste sommer. PSG valgte å utelate superstjernen fra troppen som drar på Asia-turné. Klubben ønsker ikke at han skal dra gratis om et år, og har gitt uttrykk for at de da heller vil at han skal bli solgt i sommer.

Det har vært store spekulasjoner om at Mbappé ved kontraktslutt kommer til å dra til Real Madrid. Ifølge Sky Sports skal minst fem klubber ha kontakt PSG de siste dagene.