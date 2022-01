Kansellerer Djokovics visum - serberen fortsetter kampen

Den australske immigrasjonsministeren Alex Hawke har kansellert visumet til Novak Djokovic (34), men verdenseneren ber om en hastebehandling i australsk rett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag brukte jeg min makt til å kansellere visumet som innehas av Novak Djokovic på grunnlag av helse og god orden, og av at det var i allmenn interesse å gjøre det, sier Hawke i en uttalelse ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald.

Dermed vil kaoset rundt verdenseneren i tennis ingen ende ta. Han var med da turneringsoppsettet til Australian Open ble klart torsdag morgen, men immigrasjonsminister Alex Hawke hadde fremdeles mulighet til å sende Djokovic ut av landet.

Fredag morgen norsk tid ble det klart at Hawke har valgt å kansellere serberens visum, og at han risikerer å bli kastet ut av landet bare tre dager før Grand Slam-turneringen starter.

Djokovic har blitt spurt om å presentere seg selv i et intervju med immigrasjonsmyndigheter lørdag. Reuters skriver at Djokovic vil holdes ute av immigrasjonsfengselet til intervjuet er gjort.

les også Tennis-skandalen: Send «Novax» ut!

Fredag har det blitt gjennomført en veiledningshøring foran dommer Anthony Kelly i Federal Circuit Court.

– En veiledningshøring handler om å få ordnet formalitetene for en videre høring, sier professor og direktør for idrettsrett ved Universitetet, Jack Anderson, i Melbourne til The Guardian.

Kelly startet høringen med å gå gjennom historien av saken, før han bemerket at sist saken ble kjørt ble partene enige om å bevare status quo – og at det samme kan bli nødvendig nå. Dommeren sa at det i så fall kan inkludere en kort midlertidig forføyning til klokken 16:00 lokal tid lørdag (tilsvarende kl. 06:00 norsk tid) som hindrer at Djokovic blir deportert før det.

Djokovics advokat Nicholas Wood ba retten om en forføyning som forhindrer at Djokovic blir fjernet fra Australia, og at han forplikter seg til å sende inn en skriftlig søknad innen klokken 12:15 norsk tid fredag.

– Hvert minutt er verdifullt for vår klient, sier Wood og oppfordret om at en avgjørelse burde komme senest søndag kveld australsk tid.

– Da jeg tok denne avgjørelsen vurderte jeg nøye informasjonen som er gitt til meg av innenriksdepartementet, den australske grensestyrken og Djokovic, sier Hawke.

– Morrison-regjeringen er helt forpliktet til å beskytte Australias grenser, spesielt når det gjelder coronapandemien.

Djokovic får trolig et innreiseforbud til Australia på tre år.

– Jeg har notert immigrasjonsministerens avgjørelse med tanke på Novak Djokovics visum, sier Australias statsminister Scott Morrison i en uttalelse.

– Jeg forstår at etter nøye overveielse, har ministeren iverksatt tiltak for å kansellere Djokovics visum på grunnlag av helse og god orden og at det var av allmenn interesse å gjøre det.

Videre understreker statsministeren at coronapandemien har vært ekstremt vanskelig for alle australiere, og at de sammen har oppnådd en av de laveste dødsratene i verden.

– Australiere har ofret mye under denne pandemien, og de forventer med rette at resultatet av disse ofrene blir beskyttet. Dette er hva statsråden gjør med denne handlingen i dag, sier Morrison før han avslutter:

– På grunn av den forventede pågående rettssaken vil jeg ikke gi noen ytterligere kommentarer.

Info Tidslinje i Novak Djokovic-saken Dette er utviklingen i saken mellom tennisstjernen Novak Djokovic og Australias immigrasjonsmyndigheter: * 10. desember: Fristen for uvaksinerte spillere til å be om medisinsk fritak fra vaksinereglementet for å kunne delta i Australian Open. * 16. desember: Samme kveld som Djokovic deltar på et nasjonalt serbisk arrangement til ære for ham, blir han gjort kjent med at han har testet positivt for corona i en PCR-test. Det gjør at han ifølge serbisk regelverk skal isolere seg hjemme i 14 dager. * 17. desember: Djokovic deltar i en prisutdeling for unge tennisspillere i Beograd, uten å bruke munnbind eller holde sosial avstand. * 18. desember: Djokovic deltar i et fotooppdrag med den franske avisen L'Equipe. * 22. desember: Djokovic får svar på en ny coronatest, og den er ifølge ham selv negativ. * 30. desember: Djokovic får, ifølge advokatene hans, medisinsk unntak for å delta i Australian Open fra den medisinske sjefen i Australias tennisforbund. * Rundt nyttår: Videoer i sosiale medier viser Djokovic på en tennisklubb i Marbella i Spania. * 5. januar: Djokovic reiser til Australia, men blir nektet innreise fordi han angivelig har søkt et visum som ikke gir ham mulighet til å reise inn i landet med medisinsk vaksinefritak. Han anker innreisenekten og blir plassert på karantenehotell. * 6. januar: Djokovics far sier at sønnen hans er fengslet i Melbourne, og på en pressekonferanse sammenligner han sønnen med Jesus: «Jesus ble korsfestet og måtte holde ut mange ting, men han lever fortsatt blant oss. Novak, verdens beste idrettsutøver og mann, er også korsfestet. Han vil holde ut», sa han. * 10. januar: Djokovics anke vinner fram i en domstol i Melbourne, og visumkanselleringen oppheves. Saken er imidlertid ikke over, for immigrasjonsminister Alex Hawke sier at den fortsatt undersøkes grundig. Senere på dagen får Djokovic trene på centercourten på tennisanlegget i Melbourne. * 11. januar: Djokovic trener igjen i Melbourne, og samtidig dukker det opp nye opplysninger i australske medier. Blant annet beskyldes han for å ha løyet i visumsøknaden om at han ikke reiste i de 14 dagene før han fløy til Australia. * 13. januar: Djokovic får motstander i Australian Open og trakk landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde. * 14. januar: Australske myndigheter kansellerer visumet til Djokovic. Han blir kastet ut av landet og risikerer forbud mot innreise i tre år framover. (NTB) Vis mer

Tidligere visesekretær for immigrasjonsdepartementet Abul Rizvi sier til ABC News at han ble overrasker over avgjørelsen om å trekke tilbake visumet.

– Jeg er ikke i tvil om at Djokovics advokater vil ta dette raskt til retten, sier Rizvi.

– Ministeren kan løslate Djokovic på et overgangsvisum. Hvis han bestemmer seg for at det er hensiktsmessig under omstendighetene er det ikke umulig.

Djokovic ble nektet innreise til Australia han ankom Melbourne i forrige uke. Årsaken var at han ikke var vaksinert mot coronaviruset, men etter en høring på mandag fikk Djokovic lov til å bli i landet – etter at han kunne fremvise en positiv coronatest fra 16. desember som viste at han nylig hadde gjennomgått en coronainfeksjon.

Serberen har vunnet Australian Open de tre siste årene og ni ganger totalt.