VISUMET KANSELLERERT: Verdensener Novak Djokovic ser ikke ut til å få mulighet til å forsvare Australian Open-tittelen.

Kansellerer Djokovics visum

Den australske immigrasjonsministeren Alex Hawke har kansellert visumet til Novak Djokovic (34).

– I dag brukte jeg min makt til å kansellere visumet som innehas av Novak Djokovic på grunnlag av helse og god orden, og av at det var i allmenn interesse å gjøre det, sier Hawke i en uttalelse ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald.

Dermed vil kaoset rundt verdenseneren i tennis ingen ende ta. Etter at han var med da turneringsoppsettet til Australian Open ble klart torsdag morgen, hadde immigrasjonsminister Alex Hawke fremdeles mulighet til å sende Djokovic ut av landet.

Fredag morgen norsk tid ble det klart at Hawke har valgt å kansellere serberens visum, og at han risikerer å bli kastet ut av landet bare tre dager før Grand Slam-turneringen starter.

Australske medier melder at Djokovic er på vei tilbake til immigrasjonsfengselet, og at han har blitt spurt om å presentere seg selv i et intervju med immigrasjonsmyndigheter lørdag.

For øyeblikket skal innenriksdepartementet etter rapportene snakke med Djokovics advokater.

– Da jeg tok denne avgjørelsen vurderte jeg nøye informasjonen som er gitt til meg av innenriksdepartementet, den australske grensestyrken og Djokovic, sier Hawke.

– Morrison-regjeringen er helt forpliktet til å beskytte Australias grenser, spesielt når det gjelder coronapandemien.

Djokovic får trolig et innreiseforbud til Australia på tre år.

– Jeg har notert immigrasjonsministerens avgjørelse med tanke på Novak Djokovics visum, sier Australias statsminister Scott Morrison i en uttalelse.

– Jeg forstår at etter nøye overveielse, har ministeren iverksatt tiltak for å kansellere Djokovics visum på grunnlag av helse og god orden og at det var av allmenn interesse å gjøre det.

Videre understreker statsministeren at coronapandemien har vært ekstremt vanskelig for alle australiere, og at de sammen har oppnådd en av de laveste dødsratene i verden.

– Australiere har ofret mye under denne pandemien, og de forventer med rette at resultatet av disse ofrene blir beskyttet. Dette er hva statsråden gjør med denne handlingen i dag, sier Morrison før han avslutter:

– På grunn av den forventede pågående rettssaken vil jeg ikke gi noen ytterligere kommentarer.

Info Tidslinje i Novak Djokovic-saken Dette er utviklingen i saken mellom tennisstjernen Novak Djokovic og Australias immigrasjonsmyndigheter: * 10. desember: Fristen for uvaksinerte spillere til å be om medisinsk fritak fra vaksinereglementet for å kunne delta i Australian Open. * 16. desember: Samme kveld som Djokovic deltar på et nasjonalt serbisk arrangement til ære for ham, blir han gjort kjent med at han har testet positivt for corona i en PCR-test. Det gjør at han ifølge serbisk regelverk skal isolere seg hjemme i 14 dager. * 17. desember: Djokovic deltar i en prisutdeling for unge tennisspillere i Beograd, uten å bruke munnbind eller holde sosial avstand. * 18. desember: Djokovic deltar i et fotooppdrag med den franske avisen L'Equipe. * 22. desember: Djokovic får svar på en ny coronatest, og den er ifølge ham selv negativ. * 30. desember: Djokovic får, ifølge advokatene hans, medisinsk unntak for å delta i Australian Open fra den medisinske sjefen i Australias tennisforbund. * Rundt nyttår: Videoer i sosiale medier viser Djokovic på en tennisklubb i Marbella i Spania. * 5. januar: Djokovic reiser til Australia, men blir nektet innreise fordi han angivelig har søkt et visum som ikke gir ham mulighet til å reise inn i landet med medisinsk vaksinefritak. Han anker innreisenekten og blir plassert på karantenehotell. * 6. januar: Djokovics far sier at sønnen hans er fengslet i Melbourne, og på en pressekonferanse sammenligner han sønnen med Jesus: «Jesus ble korsfestet og måtte holde ut mange ting, men han lever fortsatt blant oss. Novak, verdens beste idrettsutøver og mann, er også korsfestet. Han vil holde ut», sa han. * 10. januar: Djokovics anke vinner fram i en domstol i Melbourne, og visumkanselleringen oppheves. Saken er imidlertid ikke over, for immigrasjonsminister Alex Hawke sier at den fortsatt undersøkes grundig. Senere på dagen får Djokovic trene på centercourten på tennisanlegget i Melbourne. * 11. januar: Djokovic trener igjen i Melbourne, og samtidig dukker det opp nye opplysninger i australske medier. Blant annet beskyldes han for å ha løyet i visumsøknaden om at han ikke reiste i de 14 dagene før han fløy til Australia. * 13. januar: Djokovic får motstander i Australian Open og trakk landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde. * 14. januar: Australske myndigheter kansellerer visumet til Djokovic. Han blir kastet ut av landet og risikerer forbud mot innreise i tre år framover. (NTB) Vis mer

Djokovic ble nektet innreise til Australia han ankom Melbourne i forrige uke. Årsaken var at han ikke var vaksinert mot coronaviruset, men etter en høring på mandag fikk Djokovic lov til å bli i landet – etter at han kunne fremvise en positiv coronatest fra 16. desember som viste at han nylig hadde gjennomgått en coronainfeksjon.