Kansellerer Djokovic’ visum – kastes ut av Australia

Flere medier melder at den australske immigrasjonsministeren Alex Hawke har kansellert visumet til Novak Djokovic.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Kaoset rundt verdenseneren i tennis vil ingen ende ta. Etter at han var med da turneringsoppsettet til Australian Open ble klart torsdag morgen, hadde landets immigrasjonsministeren Alex Hawke fremdeles mulighet til å sende Djokovic ut av landet.

Fredag morgen melder flere medier, blant andre Reuters, at Hawke har kansellert serberens visum, og at han dermed kastes ut av landet bare tre dager før Australian Open starter.

Ifølge den australske avisen 7News Australia er Djokovic på vei tilbake til immigrasjonsfengselet, og sannsynligvis vil han anke avgjørelsen.

Djokovic ble nektet innreise til Australia han ankom Melbourne i forrige uke. Årsaken var at han ikke var vaksinert mot coronaviruset, men etter en høring på mandag fikk Djokovic lov til å bli i landet – etter at han kunne fremvise en positiv coronatest fra 16. desember som viste at han nylig hadde gjennomgått en coronainfeksjon.