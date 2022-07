Forsvarsspiller scoret hat-trick da Rosenborg gjorde noe de ikke har klart på lenge

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Jerv 3–2) For første gang siden september 2021 har Rosenborg vunnet to hjemmekamper på rad i Eliteserien. Det kan de takke Sam Rogers (23) for.

Rosenborg-forsvaret var tilsynelatende «helt på stålet» etter salget av midtstopper Pavle Vagic, og suspensjonen av kaptein Markus Henriksen. Midtbanespiller Tobias Børkeeiet overtok både kapteinsbindet og forsvarslim, men det var en helt annen spiller som stjal oppmerksomheten på Lerkendal.

Sam Rogers både utlignet, førte Rosenborg i ledelsen, og scoret seiersmålet i det som var en underholdende, men ikke alltid like velspilt kamp i kveldssolen på Lerkendal.

Dette var første gang siden september 2021, at trønderne har vunnet to på rad på hjemmebane i Eliteserien.

Hattrick-helt

Rogers kom til klubben fra Hamarkameratene nærmest i bagasjen til Kjetil Rekdal og Geir Frigård. En skade førte til startproblemer, men siden han returnerte til laget har Rogers vist seg verdt pengene som ble brukt på ham.

Mot bunnlaget Jerv tok det helt av. Først stanget han inn utligningen bare tre minutter etter Felix Schröters ledermål etter 15 minutter. Så var han på riktig sted til riktig på overtid i første omgang, da Ole Sæter headet ballen rett ned i beina på midtstopperen som spaserte ballen i mål fra én meter.

Som om ikke det var nok, var Rogers sist på ballen da Carlo Holse slo enda et av sine perfekte innlegg etter 62 minutter spilt. Dermed hattrick for forsvarsspilleren. Også i forrige hjemmekamp mot Kristiansund scoret en Rosenborg-spiller hattrick, den gang ved nevnte Sæter.

Alle mann i angrep

Jerv-trener Arne Sandstø varslet et mer offensivt lag i pausen, og kastet innpå både Amadou Diallo og Willis Furtado. Det førte umiddelbart til sjanser for bortelaget, samtidig som det gjorde kampen vid åpen for såkalt hawaiifotball. Begge lag fikk store rom, men hjemmelaget slet med å sette sammen mange nok gode pasninger på rad til å utnytte utallige kontringsmuligheter i vidåpne rom på flankene.

I stedet fikk innbytter Furtado muligheten fra straffemerket etter at bortelaget utnyttet Børkeeiets forferdelige pasning, og hattrick helt Rogers noe klønete inngrepen. Den muligheten kastet ikke Furtado bort, og banket reduseringen i mål. Dermed ny nerve i kampen.

Jerv kastet det de hadde fremover i jakten på poeng, men greide ikke annet enn å tvinge Rosenborg-keeper André Hansen til en litt usikker inngripen på corner.

PS: Jerv-spiss Felix Schröter scoret i sin fjerde eliteseriekamp på rad.