KAN BLI NY SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug, her avbildet som Rosenborg-leder for et par år siden.

RBK-leder Dyrhaug innstilt som ny skipresident: − Skrekkblandet fryd

Valgkomiteen i Norges Skiforbund har landet ned på at Tove Moe Dyrhaug er den beste kandidaten til å overta presidentvervet etter Erik Røste.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det skriver forbundet i en pressemelding fredag. Om hun blir valgt blir klart om drøye tre uker. Under skitinget i Molde skal Erik Røste takkes av, mens en ny president skal bli velges.

Fredag ettermiddag informerte Dyrhaug de ansatte i Rosenborg og stilte opp i et intervju med Adresseavisen.

– Det har gått fra å være helt uaktuelt til at det har modnet, erkjente Dyrhaug det at hun nå kan ende med å skifte beite i idretten.

– Skrekkblandet fryd

Hun røper at hun har takket nei til en del jobbtilbud de seneste årene, men etter hvert har hun slått seg til ro med at trønderklubben har bygget opp en solid organisasjon og sportslig avdeling og nå var tiden inne.

Dyrhaug begrunner hvorfor hun vil være en god skipresident slik:

– Jeg kjenner skisporten og idretten godt, og har både nasjonal og internasjonal erfaring. Og erfaring med å stå i det, med dere (media) for eksempel. Det er en god lærdom å ta med seg videre, sier hun og fortsetter:

– Jeg er opptatt av åpenhet og inkludering, bredde- og toppidrett og aktivitet. Det er med ydmykhet og skrekkblandet fryd jeg går inn i dette.

GIR SEG: Avtroppende skipresident Erik Røste, her sammen med Kronprins Haakon og Kong Harald under femmila i Holmenkollen sist sesong.

– Må bygge på den sterke posisjonen

55-åringen har lang fartstid fra idretten. Hun er mor til tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug, men langt mer kjent som daglig leder i Rosenborg i nesten et tiår. I tillegg har hun sittet som medlem av skistyret i like lang tid.

– Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde.

Info Valgkomiteens innstilling til nytt skistyre (2022–2024): President: Tove Moe Dyrhaug (ny president/gjenvalg styret)

Visepresident: Aage Elmenhorst Schaanning (ny)

Øvrige medlemmer: Erik Bruun (gjenvalg), Sveinung Karlsen (gjenvalg), Anne Cathrine Enstad (ny), Kristin Gjertsen (ny), Sigrid Snuggerud (gjenvalg), Ola Evjen (leder av alpinkomiteen), Øystein Tamurstuen (leder av freeskikomiteen), Stine Aaseth Korsen (leder av hoppkomiteen), Edgar Fossheim (leder av kombinertkomiteen), Torbjørn Skogstad (leder av langrennskomiteen), Rolf Bryn (leder av telemarkkomiteen). Varamedlem: Pål Angell Bergh, Skiforeningen i Stavanger (gjenvalg). Ansattes representant: Informeres på tinget. Vis mer

– Lang håndtering med å håndtere press

Valgkomiteens leder, Sverre K. Seeberg, trekker frem Dyrhaugs kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper som deler av grunnlaget for at trønderen er rett person til å lede norsk skisport videre.

– Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet. Hun har også lang erfaring med å håndtere stort press, noe som er nødvendig i rollen som skipresident, sier Seeberg.

LEDER AV VALGKOMITEEN: Sverre K. Seeberg, her avbildet i 2017.

Vil beholde president på fulltid

Pressemeldingen fra forbundet berører også et annet tema som skal opp som sak på det kommende skitinget.

Avtroppende president Erik Røste har hatt en årslønn på 1.369.000 millioner kroner, samt 238.000 kroner i andre ytelser. Det gir en total på 1,6 millioner kroner.

Akershus skikrets har gjort det klart at de ønsker at presidentvervet endres fra å være en 100 prosent stilling til et styrelederverv, slik det er i andre idretter og i næringslivet. Kretsen mener presidenten bør honoreres deretter.

Valgkomiteen mener på sin side at det er i Norges Skiforbunds interesse at en skipresident har mulighet til å benytte det meste av sin tid til det beste for norsk skisport. Det legges til grunn i innstillingen at skipresidenten har sitt verv som hovedbeskjeftigelse.