SUPERSTJERNE: Kunstløperne er blant de største stjernene i russisk idrett, og Tatjana Navka er en av de store heltene. Her er hun i et arkivfoto fra 2015.

Putin-talsmannens kone om å skifte land: Ikke forræderi

Debatten raser i russisk idrett: Er det forræderi å skifte statsborgerskap for å kunne konkurrere internasjonalt?

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Russiske utøvere er fullstendig utestengt i mange idretter etter invasjonen i Ukraina. Det er naturlig nok et problem for mange russiske sportsprofiler. Men er det greit å bytte nasjon og representere et annet land? Er det forræderi mot Russland?

En av dem som har uttalt seg i debatten, er Tatjana Navka, olympisk mester i kunstløp i 2006 og også kona til mannen som i stor grad fronter Russlands krig i Ukraina: Putin-talsmannen Dmitrij Peskov.

I kommentarfeltene bruker idrettsinteresserte russere uttrykk som «avhoppere» og «forrædere». Det er ikke Navka enig i, intervjuet av RBC Sport og gjengitt av Sovjetskij Sport:

– Når det gjelder utøverne som endrer statsborgerskap, kan jeg si at det ikke er nødvendig å reagere så skarpt på deres handlinger og å klassifisere alle med samme pensel. Det er ikke riktig å kalle alle forrædere.

«Selvrensing» og «svik»

– Alle har sitt liv, sin historie og sine prinsipper. Alle har rett til å velge, mener Navka.

Ektemannens sjef, Vladimir Putin, har tidligere under krigen uttalt at det foregår en «naturlig selvrensing av samfunnet» for tiden. Han mente at dette bare vil styrke landet. Peskov har senere sagt at Putin refererte til mennesker som flykter fra landet under krigen. Lederen i parlamentet, Vjatsjeslav Volodin, har kalt det et «svik» å forlate Russland.

Navka ble i 2016 sterkt kritisert for at hun brukte de typiske fangedraktene fra nazistenes konsentrasjonsleirer som kostyme da hun opptrådde i et isshow. Både Putin og Peskov har brukt «avnazifisering» som et argument for angrepet på Ukraina.

EKTEPAR: Putin-talsmannen Dmitrij Peskov og isdanslegenden Tatjana Navka fotografert på isflaten som legges på Den røde plass i Moskva.

Tatjana Navka selv er for øvrig født i dagens Ukraina, nærmere bestemt i Dnipropetrovsk i den daværende sovjetrepublikken Ukraina. Som kunstløper har hun representert Sovjet, Hviterussland og Russland.

Debatten har tidligere gått mest om kulturpersonligheter, som for eksempel sopranen Anna Netrebko. Nå handler det om idrettsstjerner.

Den kjente kunstløpstreneren Tatjana Tarasova er enig med Navka. I et intervju med Komsomolskaja Pravda sier hun:

– En idrettsutøvers liv er veldig kort, mange vil aldri ha muligheten til å konkurrere igjen. Derfor må de og deres trenere sammen bestemme hvordan de skal løse det.

– Det er ISU som er forræderne her, fortsetter hun - og snakker altså om det internasjonale skøyteforbundet, som har bestemt seg for å utestenge russiske utøvere.

Vil fordømmes

En annen kunstløpsprofil, Jevgenij Plusjenko, også kjent Putin-tilhenger, sier derimot ifølge sport24.ru:

– Hver og en må selv bestemme, men jeg hadde ikke byttet statsborgerskap.

Vladimir Putin og Tatjana Navka fotografert sammen i 2007.

Den kanskje aller største kunstløpslegenden, Irina Rodnina, som sitter i parlamentet for Putins parti, er derimot skeptisk:

– Vil overgangen til et annet land anses som et svik? Hvis det gjelder kjente idrettsutøvere, vil det bli oppfattet veldig smertefullt. Noen vil betrakte dette som et svik, noen vil rett og slett fordømmes for en slik avgjørelse, sier hun ifølge sport24.ru.