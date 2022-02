DATTEREN: Nils van der Poel har overrakt sin ene gullmedalje fra Beijing-OL til Angela Gui, datteren til den svenske forfatteren og forleggeren Gui Minhai som sitter fengslet i Kina.

Gir OL-gullmedalje til fengslet forfatter

Sveriges dobbelte OL-gullvinner på skøyter, Nils van der Poel (25), gir bort en av sine to medaljer til en svensk forfatter og forlegger som sitter i fengsel i Kina.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det kinesiske regimet utnytter våre drømmer som et politisk våpen for å legitimere sitt regime, uttaler Nils van der Poel i en pressemelding som begrunnelse for hvorfor han vil at Gui Minhai (57) skal få gullmedaljen.

Han sier også at han vurderte å nekte å ta imot medaljen under premieseremonien i Beijing. Det våget han ikke av hensyn til egen sikkerhet.

Svenskenes suverene langdistanseløper vant 5000 meter og 10.000 meter - kongedistansen som Norge ikke var kvalifisert for - i OL. På den lengste distansen slettet han sin egen verdensrekord. Han er også innehaver av verdensrekorden på 5000 meter.

Nils van der Poel ga før OL uttrykk for at han stilte seg kritisk til arrangørlandets politikk og styreform. Han ville imidlertid ikke konkretisere kritikken.

Han ville vente til han var tilbake på svensk jord.

Da gjorde han det umiddelbart, og nå har han understreket den ved å gi bort en av sine to gullmedaljer til Gui Minhai. Han er av kinesiske myndigheter anklaget for å være spion, noe som oppfattes som en grunnløs anklage.

Nils van der Poel uttaler seg i saken anledning via Amnesty. Han sier i en pressemelding at «det» ble personlig for ham, og at han ønsker at Kinas krenkelser av menneskerettighetene avtar og at Gui Minhai blir sluppet fri fra fengselet.

– Det er å forlange mye, men det eneste rimelige man kan ønske seg, sier Nils van der Poel.

Gui Minhai ble ifølge Aftonbladet kidnappet fra sin bopel i Thailand og brakt til Kina i 2015. Han drev da et forlag kjent for å gi ut og selge regimekritiske bøker som var forbudt i Kina. Han ble sluppet fri i 2017, men senere pågrepet igjen. For to år siden ble han dømt til 10 års fengsel for «spionasje».

Ps! Det er usikkert om Nils van der Poel kommer til å delta i allround-VM på Hamar 5.-6. mars. Sprint-VM går også i Vikingskipet, 3.-4. mars.