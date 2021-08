MEDALJERUS: Det norske laget har akkurat mottatt sølvmedaljene. Her sammen med Kristin Holte. Foto: Privat

Side om side mot Netflix-stjernene: − Blir litt starstruck

På gulvet under NoBull CrossFit Games i Wisconsin var det ikke mangel på stjerner fra både sosiale medier og Netflix. Blant dem var de norske stjerneskuddene fra Oslo CrossFit – som alle hevdet seg i verdenstoppen.

Av Silje Meese

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge fortsetter å imponere i verdens største konkurranse for CrossFit – The NoBull CrossFit Games. Kristin Holte tok en solid fjerdeplass og CrossFit Oslo Wolfpack, med Ingrid Hodnemyr, Lena Richter, Eivind Dahl Ringard og Marius Tinglum Pettersen, tok sølv og ble det første europeiske laget til å nå pallen noensinne.

– Alt er sinnssykt mye større her borte. Hjemme i Europa er det ofte litt begrensede fasiliteter, men på «The Games» legges det mye mer til rette. Det kan komme alt mellom himmel og jord – vi må være forberedt på alt, sier Ringard til VG.

– Vi hadde ikke trodd dette for noen måneder siden. Å ta medalje var en fjern drøm, skytes det inn fra Hodnemyr.

HILSEN: Alpinist Kjetil Jansrud gratulerte laget med sølv. Foto: Skjermdump fra Instagram: @crossfitoslo

Netflix-effekt

CrossFit-lekene fikk for alvor en opptur etter dokumentaren «Fittest on Earth: A decade of Fitness» ble publisert på strømmetjenesten Netflix i 2017. Flere av TV-profilene sto side om side med de norske utøverne forrige uke.

– Publikumet var magisk og det var helt fantastisk å stå ved siden av idrettsutøvere som vi tidligere kun har sett på Netflix, sier Hodnemyr.

– Plutselig konkurrerer man ved siden av utøvere som Rich Froning, en kultfigur i crossfit med egne dokumentarer. Det er surrealistisk. Først blir man litt fanboy, men det gikk over etter hvert, legger Ringard til.

Hva er The CrossFit Games: CrossFit er en treningsmetode hvor utøverne utfører varierte øvelser med høy intensitet. Det er en kombinasjon av blant annet styrkeløft, turn, eksplosivitet, kroppsvekt og utholdenhetstrening som løping og svømming. Her gjelder det å eliminere eventuelle svakheter på alle områder. * Kvalifiseringen til CrossFit Games starter med en individuell runde kalt Open. I år var det nærmere 450.000 utøvere som deltok i denne første runden. De to jentene og to guttene med best resultater fra samme klubb danner så et lag til kvartfinalene. Det er 40 lag som går videre til semifinaler, hvor til slutt 10 lag kvalifiserer seg til The CrossFit Games. * Konkurransen består av ulike øvelser/eventer hvor utøverne og lagene får tildelt poeng etter plassering. Noen av øvelsene blir kjent for utøverne lenge før start, andre får de informasjon om én time før startsignalet går. Den utøveren eller laget som står igjen med flest poeng totalt vinner. Resultater fra NoBull CrossFit Games 2021: Topp tre kvinner: Tia-Clair Toomey (1435), Laura Horváth (1179) og Annie Thorisdottir (1099) Topp tre menn: Justin Medeiros (1234), Patrick Vellner (1152 og Brent Fikowski (1028) Topp tre lag: CrossFit Mayhem (1237), CrossFit Oslo (958) og CrossFit Genas (942) * Kristin Holte fullførte med 1164 poeng. Vis mer

Froning vant lekene som individuell utøver fra 2011–2014, og har siden vunnet fem av seks ganger med laget CrossFit Mayhem – det eneste laget som tronet over CrossFit Oslo i årets leker. Australske Tia-Clair Toomey var blant stjernene som stilte til start mot Holte.

Årets seier ble hennes femte på rad, og hun står nå oppført med flest øvelsesseire (33) totalt. De to stjernene har henholdsvis 1,5 og 1,6 millioner følgere på Instagram.

– Første gangen blir man litt starstruck. Det er først når man går på gulvet og skal prestere at man ser de «superkreftene» de har. De som har flest følgere får selvfølgelig litt mer oppmerksomhet fra mediene og litt mer lyd fra tribunen, sier Holte om Netflix-profilene og fortsetter:

– Jeg har pratet mye med Tia, hun er en inspirerende utøver. Hun er god til absolutt alt og den mest komplette utøveren så langt i lekene.

Holte har deltatt i lekene siden 2014, og fullført som topp syv de siste fem årene. Sist arrangementet ble holdt live i 2019, stakk hun av med sølv.

Norske CrossFit Oslo Wolfpack ved siden av Rich Froning og CrossFit Mayhem. Foto: Privat

SoMe

Hun mener sosiale medier er kjempeviktig for idretten, og grunnen til at mange skjønner hva crossfit er og hva som kreves for å bli god. Mens Hodnemyr anerkjenner betydningen av sosiale medier, er hun ikke en stor tilhenger:

– Jeg er ikke så mye på sosiale medier, så jeg synes det er litt kjipt. At man må legge ut masse på Instagram for å få sponsorer for eksempel. Kristin er den eneste som kan leve av å være crossfit-utøver i Norge, og vi andre har alle fulltidsjobb ved siden av, Hodnemyr.

– Det er jo enklere i USA. Er du god får du ganske enkelt 50–100 tusen følgere, og da kan man enklere leve av samarbeid og sosiale medier, legger Ringard til.