Ny seier etter nervepirrende finish: − Vi var heldige

TOKYO/OSLO (VG) (Mol/Sørum-Herrera/Gavira, Spania 2–0) Anders Mol var tilbake som blokkgiganten han vanligvis er da han sammen med Christian Sørum senket Spanias sandvolleyball-duo og vant OL-kamp nummer to.

Norge vant første sett 21–17 i løpet av 22 minutter. Det andre tok litt lengre tid (26 minutter) fordi Mol og Sørum plutselig – i motsetning til i det første – fikk sitt å slite med.

Men så kom vendepunktet. Norge «fikk» et challenge-poeng etter en ørliten spansk berøring, og utlignet til 20–20 – før Spania servet for settseier, men feilet.

Det samme gjorde Christian Sørum. Anders Mol fikk imidlertid en ny servesjanse og blokket selv inn norsk settseier 24–22.

Hovedpersonene mener utligningen ble vendepunktet i settet.

– Hadde spanjolen klipt neglene sine, hadde vi kanskje tapt andre sett. Det var den ene lille touchen i lillefingeren som gjorde at vi hang med der, sier trener Kåre Mol.

Se hendelsen her:

Både Mol og Sørum innrømmer at de hadde flyt i andre sett.

– Spanjoler er jo kjent for å ha litt lange negler, ler Christian Sørum.

– Vi var heldige. Det var utrolig deilig å ta challengen der, og sykt deilig å slippe tredje sett, slår han fast og får støtte av makkeren.

– Det var litt flaks. Det var bare utrolig deilig å krige seg til noen viktige baller på slutten. En hårfint touch på challengen snudde det, sier Anders Mol.

Trener Kåre Mol fulgte thrilleren fra tribunen og kjente på nervene.

– Du prøver å puste med magen, men det er mer hyperventilering. Det er kjekt, du kjenner at du lever, men det er slitsomt å se på, sier Kåre Mol etter å ha sett thrilleren.

LETTET: Den norske duoen jubler etter seier. Foto: Heiko Junge

Norges neste kamp er mot Ilya Leshukov/Konstantin Semenov klokken 15.00 norsk tid onsdag.

Anders Mol og Christian Sørum vant sin første OL-kamp over Australias duo Chris McHugh/Damien Schumann sist lørdag 2–1 etter settsifrene 21–18, 18–21, 15–13 – vel å merke uten å imponere. Etter to seire er de uansett videre i lekene.

– Det var bare en lettelse, etter å ha jobbet så hardt. Det er utrolig deilig å få igjen for alt vi la ned i den kampen der. Det er så mye krefter som går i å være fokusert og holde hodet kaldt. Det var skikkelig deilig å få knekt ballen ned der, og vite av vi er videre i OL, sier Mol.

Dagens motstander – spanske Pablo Herrera/Adrian Gavira – tapte sitt første oppgjør 0–2 (19–21/20–22) for Leshukov/Semenov (Den russiske OL-komiteen). OL-førsteseedede Mol/Sørum var favoritt foran kamp to i innledende runde, selv etter en fersk «nedtur» på verdensrankingen. Etter å ha toppet den siden 2018, er de etter de siste verdensserieresultatene i 2021 på 2. plass – bak Younousse Cherif og Tijan Ahmed fra Qatar.

Rutinerte Herrera (39)/Gavira (33) er ranket 22.

I et intervju vist på Eurosport før første slag på ballen uttalte Anders Mol «tilbake for å gi Spania en skikkelig fight i kveld (japansk tid)», mens trener Kåre Mol viste til at «vi» kjenner dem godt og mente at det ville bli «servetøft».

Gavira var heldig med sin første serve. Den ga spanjolene ledelsen. Anders Mol utlignet den med en perfekt blokk, og deretter en ny. En god norsk start. Herrera slet tidlig, Gavira etter hvert. På den norske siden fløt det bedre, og bedre – til 10–6 og 11–6.

Spania hentet seg noe, delvis i kraft av en norsk misforståelse.

– Har spilt på seg enormt mye selvtillit. Spesielt ved blokkspillet til Anders Mol, mente Jan Kvalheim rett før Anders Mol «blokket» Norge til ledelse 18–12.

– Bra serving, var Christian Sørums rosende ord til Anders Mol under en liten pausepust.

Etter de tok spanjolene paradoksalt nok fire poeng på rad, og da trengte Norge en time out. Anders Mol beskrev de siste «minuspoengene» som «det er litt krampaktig hele greia». På 18–16 var den norske stemningen litt spent. Men ikke større enn at Mol selv umiddelbart smashet inn 19–16 og Spania feilet til 20–16 – og Mol/Sørum hadde fire «uslåelige» settballer.

I det andre settet gikk det litt tråere for den norske duoen, slik det også gjorde i første kamp mot Australia. Gavira servet «heldig» til spansk ledelse 9–7, men slumset ut oppfølgeren – før Anders Mol moste inn 9–10 og løftet seg til en typisk Mol-blokk og sørget for utligning.

– Det er ikke din spillestil, Anders, å være avventende, kommenterte Jan Kvalheim i kjølvannet av 13–11 og 14–11 i spansk favør – før Herrera/Gavira gikk opp til 15–11 etter spektakulære ballvekslinger.

Norge var ille ute å kjøre. Helt til de, i grevens tid, levde opp til sitt renommé som «verdens beste».