STJERNETREFF: Marcus Rashford (t.v.) og Barack Obama møttes digitalt denne uken. Foto: PENGUIN RANDOM HOUSE / X04130

Obama hyller United-stjerne

Marcus Rashford (23) blir hyllet på Twitter av USAs tidligere president, Barack Obama (59), etter at de to møttes digitalt for å snakke om bøker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ganske surrealistisk, er det ikke? Jeg sitter på kjøkkenet mitt i Manchester og snakker med president Obama. Men han fikk meg til å slappe av umiddelbart, sier Rashford til CNN om nettmøtet med Obama.

– Jeg tenker at Marcus er langt foran der jeg var da jeg var 23 år. Da forsøkte jeg fremdeles å finne ut av ting, sier Obama.

Manchester United-spissen har gjort mye veldedig arbeid det siste året, og overtalte i vinter den britiske regjeringen til å gi mer mat til britiske familier som er hardt rammet av pandemien, og barn som går sultne på skolen. Nå gir begge ut bøker på det samme forlaget.

– Når man ser på historien til store sosiale bevegelser og forandringer, så er det vanligvis unge mennesker som starter det, sier Obama i Twitter-videoen.

Rashford følger opp.

– Om du gir noen en hjelpende hånd i ung alder, så vil de kunne gjøre ting de ikke trodde på at var mulig å oppnå, sier Rashford.

Rashford gir Obama et rødt hjerte på Twitter, etter ordene: «En ære.»

Han er en av Englands mest kjente idrettsutøvere. Onsdag tapte Manchester United finalen i Europa League mot Villarreal etter straffedrama. Nå er landslaget og EM det neste for angrepsspilleren.

– Jeg skjønte at som idrettsutøver, så kunne livet mitt endres veldig, veldig kjapt. Og hvis jeg ikke var moden nok, da blir ting som berømmelse og ting som det vanskeligere å takle, sier Rashford og fortsetter:

– Med bøker kan du vokse i den retningen du selv vil. I stedet for at noen skal fortelle meg å gjøre det eller det, bøker lar meg gjøre ting på min måte.

les også Villarreal senket Manchester United og Solskjær etter utrolig straffedrama: Vant Europa League

Den britiske regjeringen bestemte seg for å trekke tilbake matbidraget til 1,3 millioner utsatte barn i skoleferien tidligere i vinter. Da satte Rashford i gang en kampanje.

Det var til slutt nok til å overtale statsminister Boris Johnson til å snu i saken.

– En hel verden er mulig i en bok. Du kan vokse, oppdage og gjøre noe oppdagelser, som du kanskje ellers ikke hadde gjort, sier Obama.