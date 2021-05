KILDEPLEIE: Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin poserer sammen. Foto: Privat

Nytt superpar: Aamodt Kilde og Shiffrin er kjærester

Alpinist Aleksander Aamodt Kilde har funnet kjærligheten med verdens beste kvinnelige alpinist Mikaela Shiffrin. Det bekrefter han overfor VG.

– Ja, vi er kjærester. Det er ganske nytt, men vi har kjent hverandre i seks år og nå klaffet det. Det er veldig hyggelig, sier en blid Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Han vant verdenscupen sammenlagt i 2019/2020-sesongen.

Kilde har publisert tre bilder av de to sammen på sin Instagram-konto mandag kveld.

«If you know, you know .... and you know» skriver Kilde etterfulgt av en tommel opp under bildene.

Shiffrin svarer: «Ingen kommer til å vite, hvordan kan de vite.... (oh, vent - ikke tenk på det». Før hun legger til et hysj-tegn og latterfjes.

Shiffrin har de siste årene vært verdens beste alpinist. Hun har blant annet vunnet verdenscupen tre ganger og har fire VM-gull i slalåm. Hun er også tidenes yngste OL-vinner i storslalåm.

Lagkamerat Adrian Sejersted har kommentert innlegget med hjerter og en gullmedalje.

Skiskytter Tiril Eckhoff gratulerer også. «Omfg powercouple», skriver Eckhoff.

Kilde ble skadet før VM denne sesongen, da han falt stygt på Super-G-trening i østerrikske Hinterreit 16. januar. Han har ikke konkurrert etter det.

I fjor flyttet han fra hus på Jar i Oslo til Innsbruck i Østerrike. Begge har vært store ansikter for Oakley.

Shiffrin fikk mye oppmerksomhet under VM etter da hun gråt for ett gull, to sølv og to bronse januar, for det har vært tunge tak etter at faren hennes døde brått i februar i fjor.