Norske Oscar (17) vant prestisjetung engelsk turnering

(Man City U18 - Chelsea U18 3–2) Oscar Bobb (17) sitt Manchester City vant den «norske» duellen mot jevngamle Bryan Solhaug Fiebema i FA Youth Cup-finalen, og kunne løfte trofeet spillere som George Best, Frank Lampard og Paul Pogba har løftet før ham.

For listen over tidligere vinnere av juniorutgaven av FA-cupen er lang. I tillegg til de tre nevnte har engelske fotballegender som Ryan Giggs, Steven Gerrard, Jamie Carragher og Joe Cole alle tatt hjem pokalen, og den er spesielt berømt for 1991/92-utgaven der «hele» Sir Alex Fergusons «Class of ’92» dro i land seieren for Manchester United.

Turneringen er dermed blitt anerkjent som et springbrett inn på den nasjonale og internasjonale seniorscenen, og de siste par årene har talenter som Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Neco Williams (Liverpool) og Mason Mount (Chelsea) vunnet.

Mandag var det Oscar Bobb fra Oslo som fikk juble under flomlyset på St George's Park noen mil nord for Birmingham.

Spennende finale

Det vaiet voldsomt i flaggene over stadion i West Midlands mandag kveld, og det var lite effektivt å løfte ballen fra det fuktige gresset. Likevel var det nettop dét som fungerte etter en drøy halvtime. Lynhurtige Marcel Lewis ble spilt gjennom, rundet keeper, og plasserte inn 1–0 for Fiabemas Chelsea.

Og det ble en boksåpner for litt av en finale i den engelske vinden.

Ikke mange minutter senere plasserte nemlig James McAtee ballen helt nede i hjørnet for den finske Chelsea-målvakten Lucas Bergström, og de to nyansene av blått var like langt.

Morgan Rogers hamret ballen i tverrliggeren for City etter sidebyttet, men ti minutter senere hadde han skrudd et par knepp ned, og plasserte 2–1 langs bakken i stedet.

Like heldig var ikke lagkameraten Taylor Harwood-Bellis som ble skutt i ansiktet av Marcel Lewis. Ballen endret retning, og plutselig sto det 2–2.

Det var dog de lyseblå som skulle få lov til å smile til slutt. Cole Palmer dukket opp på lengste stolpe, dunket inn vinnermålet, og dedikerte det til sin tidligere lagkamerat Jeremy Winsten, som døde sist uke.

Eksklusiv liste

Chelsea har festet et solid grep om turneringen de siste par årene med fem strake titler fra 2014 til 2018, mange av dem over nettopp Manchester City, før Liverpool-juniorene stakk av med pokalen forrige sesong. Manchester City vant sist i 2008, da med en annen nordmann på laget.

Daværende City-talent Abdisalam Ibrahim og Tommy Knarvik (med Leeds i 1997) er to av få nordmenn som har vunnet en finale tidligere.

Bobb ble hentet til Manchester City-akademiet fra Vålerenga sommeren 2019. 17-åringen var ubenyttet reserve i finalen, mens Fiabema spilte 60 minutter for Chelsea.

PS! Turneringen skulle egentlig vært avsluttet i mars, men ble på grunn av coronapandemien utsatt til høsten.

Publisert: 02.11.20 kl. 22:32