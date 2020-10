«Tutta» om Trump: − Kommer til å lage et sant helvete om han taper

Suzann «Tutta» Pettersen (39) kjenner godt Donald Trump (74) og har tidligere omtalt ham som «en venn». På talkshowet «Lindmo» snakker hun igjen om relasjonen til presidenten og golfentusiasten.

– Jeg vil jo si at han du ser på TV i dag, er akkurat han jeg møtte for 15 år siden. Han er seg selv veldig lik. Av og til lurer jeg på om han burde vært smartere i noe av det han uttaler og sier, men han er en karakter som står ved seg selv. Det er veldig få jeg kjenner som digger seg selv mer enn ham. Han elsker å le av seg selv og vi har alltid hatt en veldig lett tone, sier «Tutta» i programmet som sendes på NRK fredag kveld klokken 21.35.

Det er ikke første gangen den norske golfstjernen åpner opp om relasjonen. Da VG møtte henne i Orlando i januar 2018, beskrev hun «en veldig tett kontakt».

– Han jukser som faen ... så jeg vet ikke helt hvordan han er i business. De sier at hvis du jukser i golf, så jukser du i business. Det som er sikkert er at han betaler caddien sin godt, for uansett hvor langt ut i skogen han slår ballen, så ligger den midt i fairway når vi kommer dit, sa Pettersen til VG den gangen.

På spørsmål om han er «i kategorien kompis» sier Pettersen at de har en «forholdsvis god relasjon», men at det først og fremst er fordi golf er et ganske lite miljø.

– Jeg vil jo si at her i Norge er det veldig ensidig informasjon som kommer frem om hva Trump egentlig gjør. Hvis du bor i USA, og ser hvordan samfunnet fungerer internt, så er det ekstremt mye som er blitt bedre med ham. Ute i verden har det blitt en eksplosjon. Han har skapt litt kompliserte relasjoner og uttalt mye rart, forteller Pettersen.

UTPEKT AV TRUMP: Suzann Pettersen fikk tatt dette bildet av seg selv sammen med Donald Trump. Han har gitt henne mange gode råd opp gjennom årene. Foto: PRIVAT

Nå står Donald Trump overfor et nytt presidentvalg. Joe Biden er demokratenes kandidat som eventuelt kan hindre presidenten i å sitte fire nye år i det hvite hus.

Suzann «Tutta» Pettersen spår at presidentvalget ikke kommer til å være unnagjort på null komma niks.

– Gud vet hva som kommer til å skje om en uke. Det kan egentlig vippe begge veier. Man vet jo ikke og jeg tror det kommer til å ta mange flere dager før tirsdag neste uke før man har et endelig svar. Skulle det gå hans vei, så tror jeg det blir «king kong» for ham. Skulle det ikke gjøre det, så tror jeg at han kommer til å lage et sant helvete, sier hun.

fullskjerm neste GJEST: Suzann «Tutta» Pettersen var på besøk i NRK-talkshowet «Lindmo».

I VG intervjuet fra 2018 snakket «Tutta» om at hun ble møtt med hat og raseri etter å ha gratulert Trump med valgseieren i 2016. «Hatten av for denne mannen, Mr. President. Gratulerer, min venn», skrev Pettersen.

– Jeg trodde jeg skulle bli halshugd. Jeg skulle egentlig bare gratulere en venn med at han hadde vunnet presidentvalget i USA, hvilket jo er ganske drøyt, da. Jeg hadde sendt det samme til en annen kompis som hadde fått seg en ny jobb eller en ny stilling. Men jeg fjernet tweeten fordi det var så enormt mange negative reaksjoner. Men jeg publiserte den igjen senere da jeg fikk tenkt meg om. Jeg må da få gratulere en person jeg kjenner med dette, sier Pettersen, og kikker bort på ektemannen Christian Ringvold.

– Mange som responderte på meldingen lurte på hvordan du som kvinne kan gi støtte til en person som de mener er kvinnehater?

– Jeg er blitt så godt kjent med Trump at jeg ikke tar alt det han sier bokstavelig. Ja, du møter ingen person som elsker seg selv så mye som ham, men jeg har også møtt ham på et annet nivå, før han ble president. Jeg vet hvor mye han bryr seg. Han ringte meg en gang i måneden og spurte hvordan det gikk. Det dreide seg alltid om golf. Han er helt golfgal. Golf er det eneste den mannen tenker på, sier Tutta, ikke akkurat overrasket over at Trump har vært på golfbanen hele 94 ganger i sitt første år som president.

Publisert: 30.10.20 kl. 08:59