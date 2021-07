VANT TIL Å VINNE: Kristian Blummenfelt (27) vant verdensseriekonkurransen i Lisboa 22. mai. Med totaltiden 1.42,33 var han åtte sekunder foran sveitseren Max Studer på 2. plass. Foto: Tommy Zaferes

Norges triatlon-gullhåp om OL-frykt: − Det verste som kan skje

Kristian Blummenfelt (27) frykter spesielt én ting før han grytidlig skal svømme, sykle og løpe for norsk OL-gull i triatlon – etter minst fem år med forberedelser og tusenvis av treningstimer.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det verste som kan skje er at jeg er i mitt livs form og tester positivt for corona. Da blir det startnekt, sier Kristian Blummenfelt i dette intervjuet – tre uker før han klokken 06.30 står på startstreken i Odaiba Marine Park i Tokyo.

1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Det er den olympiske distansen i «tre-kampen».

Kristian Blummenfelt tror fighten om OL-gullet i utholdenhet- og styrkeprøven vil bli avgjort de to til tre siste kilometerne av siste øvelse. Det vil antagelig passe ham bra. Han er god i joggesko, og han mener å tåle smerte. Forhåpentlig bedre enn de rundt 15 konkurrentene han mener har en sjanse til å vinne.

Norges triatleter i Tokyo-OL Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Casper Stornes og Lotte Miller. Herrenes individuelle konkurranser starter klokken 06.30 lokal tid i Tokyo mandag 26. juli, kvinnenes til samme tidspunkt tirsdag 27. juli. Vis mer

– Er du OL-gullkandidat eller OL-medaljekandidat?

– Jeg er en av fem som er stor favoritt til å vinne, svarer han.

Han begrunner det blant annet med at hans fire konkurranser tidligere i år er «de sterkeste» han noen gang har gjort. I midten av mai vant han verdensseriekonkurransen i Tokyos tvillingby Yokohama. Med sluttiden 1.42.55 slo han belgiske Jelle Greens (28) med 10 sekunder. En uke senere vant han i Lisboa.

– Alistair Brownlee (33 år, OL-gull 2012 og 2016) klarte ikke å kvalifisere seg. Uten ham mangler vi en «kjørehest» i front. Da blir det en løpekonkurranse som i Yokohama, der jeg vant. Det gjelder å sette inn støtet de siste 2000 til 3000 meterne, tilføyer Kristian Blummenfelt.

– Det gjelder å holde hodet kaldt?

– Smertene før mål. Det er om å gjøre å beherske og takle dem. Men er du tom, er du tom. Er du kokt, er du kokt. Det gjelder å ha et kick igjen mot slutten, svarer Kristian Blummenfelt.

Han karakteriserer 13.-plassen i OL-debuten for fem år siden som «skuffende». På spørsmål om oppkjøringen til Tokyo-OL startet for tre år siden – da det fortsatt var to år igjen til sommerlekene – svarer han at den «egentlig» startet etter Rio de Janeiro-OL 2016.

– Da satte vi ned rett etterpå og bestemte hvordan vi skulle bli best mulig i Tokyo. Men i det store bildet har Tokyo vært i tankene siden Norges første triatlonlandslaget ble etablert i 2008, og etter at vi i 2014 ble lovt langsiktig støtte fra Olympiatoppen frem til OL 2024, forteller Kristian Blummenfelt.

Sammen med resten av Norges OL-lag i triatlon har han i flere perioder trent mye og lenge i høyden. I Pyreneene nå – 1800 meter over havet – før de setter seg på flyet til Japan 11. juli. Kristian Blummenfelt mener det holder med to uker akklimatisering i Japan. De har startet tilvenningen til tidsforskjellen, varmen og luftfuktigheten som venter allerede for avreisen fra Europa.

Kristian Blummenfelt er vant til kalde dukkerter også:

Han påpeker at det har vært «veldig vanskelig» med pre-camp i Japan. Årsaken er pandemien og smittevernrestriksjoner og -forbehold. Blummenfelt & co. skulle egentlig finpusset formen i Kofu vest for Tokyo, men har måttet flytte den til Miyazaki helt nede på sørøstspissen i landet.

– Vi må forberede oss som til en vanlig konkurranse, og ikke endre for mye. Vi må sørge for å få i oss trygg mat der nede. Ris og brødmat. Ikke prøve for mye sushi, sier Kristian Blummenfelt.

– Vil et eventuelt OL-gull få avgjørende betydning for din karriere?

– Det er som å gå opp til eksamen etter 10 år. Du består eller stryker. Det er mer prestisje, meritter og tittelen. Jeg har mange gode sponsorer allerede. Men det har vært en drøm siden vi startet for 10 år siden, svarer Kristian Blummenfelt.