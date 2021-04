GULLKVINNE: Ragne Wiklund (20) tok de fleste på sengen da hun vant VM-gull på 1500 meter i skøyteboblen i Heerenveen i midten av februar. Foto: Peter Dejong / AP

Millionoverskudd fra VM redder OL-sesongen

Millionoverskuddet fra skøyte-VM på hjemmebane rett før coronaviruset stengte Norge i fjor, redder oppkjøringen mot vinter-OL for regjerende verdensmester Ragne Wiklund (20) og resten av de norske skøytegullhåpene.

Av Øystein Jarlsbo

Det bekrefter generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund.

– Det er reelt, det, svarer han på spørsmål om en million kroner fra overskuddet etter skøyte-VM i Vikingskipet for drøyt 13 måneder siden redder elitesatsingen for hurtigløperne inn mot OL.

Sprint- og allround-VM på Hamar 28. februar til 1. mars i fjor bød ikke på overveldende sportslig suksess for Norge. Økonomisk endte det imidlertid over forventning. Med tilskuere på tribunen satt arrangøren Norges Skøyteforbund igjen med et overskudd på mer enn fem millioner kroner, ifølge Håkon Dahl.

– Det er et av de bedre. Vi hadde veldig flaks. Et par uker senere ville det ha blitt stoppet, vedgår generalsekretæren.

12. mars 2020 stengte nemlig statsminister Erna Solberg landet. Med skøyte-VM påfølgende helg, ville skøyteforbundets kasse vært bunnskrapt. Nå kan i stedet forbundet dekke inn sitt minusbudsjett for 2021 på «litt over en million» med egenkapital – det vil si VM-overskuddet fra i fjor.

Elitesatsingen for hurtigløperne er budsjettert til rundt ni millioner. Det er i den størrelsen det pleier å være. Forskjellen fra i fjor er at en sponsor har trukket seg og ikke blitt erstattet.

Bemanningsfirmaet Eterni benyttet en klausul i sponsorkontrakten til å si farvel i april i fjor. Det innebar at forbundet fikk inn halvparten av avtalebeløpet da: Rundt en halv million kroner, som er «borte» nå.

Siste skøytesesong ble sterkt amputert på grunn av coronapandemien. Men skøyteforbundet sparte ikke penger av den grunn, selv om det ikke ble arrangert verdenscupløp før jul. «Skøyteboblen» i Heerenveen etter jul, med EM, to verdenscuper og VM, ble på den annen side «atskillig dyrere enn vanlig».

Håkon Dahl og sportssjef Lasse Sætre sendte såkalte tilbud om landslagsplass for OL-sesongen 2021/22 til de aktuelle utøverne torsdag denne uken.

Elitelaget bestående av sprintere og allroundere, under trenerledelse av Jeremy Wotherspoon, Bjarne Rykkje, Jonas Bekken og Edel Therese Høiseth, vil etter alt å dømme bli offentliggjort 15. april.

Regjerende OL-gullvinner på lagtempo, Sindre Henriksen (29), har allerede takket nei. Sofie Karoline Haugen vurderer om hun skal fortsette å satse utenfor landslaget, for Team Sørmarka i Stavanger.

Første samling er planlagt lagt til Oslo i slutten av måneden. Verdenscupen starter i Polen, med Stavanger 19.–21. november som nummer to i v-cupkalenderen. Etter EM i Heerenveen i januar og OL i Beijing i februar, venter VM i Vikingskipet i Hamar igjen.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har også annonsert et prøvestevne i OL-arenaen i Beijing i oktober. Håkon Dahl er fortsatt usikker på om Norges landslagsløpere vil bli sendt dit for å teste OL-isen for første og siste gang – fire måneder før «skøyte-OL» starter 5. februar.

– Vi har ikke fått klarhet i hva det er. Første beskjed var at vi måtte sitte to til tre uker i karantene i Beijing før konkurransene. Det var vi skeptiske til. Vi vil jo gjerne prøve banen, som skal ha litt krappe svinger, for alvor. Men det spørs hvor lurt det er å bruke så mye av sesongen på å sitte inne der, sier generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund.