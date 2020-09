Sørloth tar farvel med fansen på video: – Veldig emosjonelt

I en video publisert på Trabzonspors Twitter-konto tar Alexander Sørloth (24) farvel med fansen.

– Det siste året mitt her har vært veldig emosjonelt for meg. Jeg vil takke presidenten for å ha tatt meg inn og for å ha vært en farsfigur for meg. Han var spesiell for meg under oppholdet, sier Sørloth i videoen.

Han er på plass i den tyske byen Leipzig, som VG meldte mandag, og vil etter alt å dømme bli presentert som RB Leipzig-spiller innen kort tid.

Sørloth har vært på lån fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor det siste året. Trønderen har hatt stor suksess i Tyrkia med 33 mål i cup og serie.

– Jeg har fått mange venner, ikke bare spillerne på banen, men også folket i byen. Derfor er det vanskelig for meg å gi denne beskjeden på video. Jeg kunne ønske jeg var der for å takke dere, sier Sørloth.

– Klubben tok meg inn som en sønn, men jeg har drømmer og har hatt som mål om å spille i Bundesliga. Det er en av de beste ligaene i verden, men jeg valgte dette med tungt hjerte. Jeg velger ikke bort Trabzonspor, jeg velger å ta det neste skrittet i min karriere og håper alle forstår det, fortsetter han.

MÅLMASKIN: Alexander Sørloth, her for Trabzonspor mot Besiktas i februar i år. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Sørloth blir dermed etter alt å dømme Timo Werners erstatter i RB Leipzig. Werner rakk å bli klubbens mestscorende spiller i klubbens relativt korte historie. Werner, som gikk til Chelsea tidligere i sommer, var en svært populær skikkelse blant Leipzig-fansen, så det er på ingen måte små sko Sørloth skal fylle.

Men han har vært sterkt ønsket i Leipzig. Trener Julian Nagelsmann har hele sommeren vært klar på at han ønsker seg den norske landslagsspissen, som ble toppscorer i tyrkiske Süper Lig med 24 fulltreffere forrige sesong.

Nå har han omsider fått sin mann, men det var lenge usikkert om en avtale ville gå i orden. Sørloth var nemlig eid av to klubber; Crystal Palace, som leide ham ut til Trabzonspor, som hadde sikret seg en kjøpsopsjon på 24-åringen.

