Alexander Sørloth klar for RB Leipzig

RB Leipzig ønsker Alexander Sørloth (24) velkommen til klubben via sosiale medier. Det skjer få timer etter at nordmannen tok et emosjonelt farvel med Trabzonspor.

– Etter de første samtalene ble det raskt klart at jeg ønsket å spille for Leipzig, sier Sørloth i en pressemelding fra RB Leipzig.

– Den offensive fotballen som Julian Nagelsmann (hovedtrener) står for, passer perfekt til spillestilen min. Jeg gleder meg til utfordringene som venter i Bundesliga og Champions League.

Sørloths kontrakt med klubbens trekker seg til sommeren 2025 og han kommer til å bære draktnummer 19.

Onsdag klokken 12.00 vil han være tilgjengelig for pressen, slik TV 2 kunne melde tirsdag ettermiddag.

– Med Alexander Sørloth får vi den absolutte ønskekandidaten til å fylle det ledige rommet på topp. Han spilte en fantastisk sesong i Tyrkia og viste frem sine kvaliteter både som målscorer og som servitør, sier Leipzig sportsdirektør, Markus Krösche, via klubben.

Sørloth har vært på lån fra Crystal Palace til tyrkiske Trabzonspor det siste året. Trønderen har hatt stor suksess i Tyrkia med 33 mål i cup og serie. Få timer får offentliggjøringen publiserte Trabzonspor en avskjedsvideo fra Sørloth.

– Det siste året mitt her har vært veldig emosjonelt for meg. Jeg vil takke presidenten for å ha tatt meg inn og for å ha vært en farsfigur for meg. Han var spesiell for meg under oppholdet, sier Sørloth i videoen.

– Klubben tok meg inn som en sønn, men jeg har drømmer og har hatt som mål om å spille i Bundesliga. Det er en av de beste ligaene i verden, men jeg valgte dette med tungt hjerte. Jeg velger ikke bort Trabzonspor, jeg velger å ta det neste skrittet i min karriere og håper alle forstår det, fortsetter han.

Se hele hilsenen i videoen øverst i artikkelen.

MÅLMASKIN: Alexander Sørloth, her for Trabzonspor mot Besiktas i februar i år. Foto: SEDAT SUNA / EPA

Sørloth blir dermed etter alt å dømme Timo Werners erstatter i RB Leipzig. Werner rakk å bli klubbens mestscorende spiller i klubbens relativt korte historie. Werner, som gikk til Chelsea tidligere i sommer, var en svært populær skikkelse blant Leipzig-fansen, så det er på ingen måte små sko Sørloth skal fylle.

les også Opplysninger til VG: Sørloth på plass i Leipzig – kan debutere i helgen

Men han har vært sterkt ønsket i Leipzig. Trener Julian Nagelsmann har hele sommeren vært klar på at han ønsker seg den norske landslagsspissen, som ble toppscorer i tyrkiske Süper Lig med 24 fulltreffere forrige sesong.

Nå har han omsider fått sin mann, men det var lenge usikkert om en avtale ville gå i orden. Sørloth var nemlig eid av to klubber; Crystal Palace, som leide ham ut til Trabzonspor, som hadde sikret seg en kjøpsopsjon på 24-åringen.

Publisert: 22.09.20 kl. 15:00 Oppdatert: 22.09.20 kl. 18:08

