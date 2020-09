I SLAGET: Kristoffer Ventura slår ut på den avsluttende runden av Safeway Open i Napa, California. Foto: JED JACOBSOHN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ventura leverte sin beste prestasjon på PGA-touren: – Helt nydelig

Kristoffer Ventura (25) leverte en stabil sisterunde i California, men storspillet fra de to foregående dagene uteble. Han sikret seg likevel sin beste plassering så langt på PGA-touren og rundt to millioner kroner i premiepenger.

For mindre enn 10 minutter siden

Den avsluttende runden av Safeway Open gikk Ventura på 70 slag – to slag under par – etter to birdies og 16 ganger par.

Det holdt til en delt 7.-plass, fire slag bak Stewart Cink som stakk av med seieren. Totalt endte 25-åringen 17 slag under par etter 69–66–66–70 i California.

– En 7. plass her ute, det er store ting. Det er helt nydelig, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud, etter Venturas hittil beste prestasjon på PGA-touren.

Fra før av har Ventura en delt 18. plass fra Las Vegas som beste plassering.

Nordmannen var flere ganger nær ved å senke birdieputten, som på hull 10 da ballen touchet koppen, men ballen ikke ville nedi. Dermed ble det heller ikke noe byks på resultatlistene på den siste dagen.

Tetsjiktet 1) Stewart Cink (USA), −21 2) Harry Higgs (USA), −19 3) Doc Redman (USA), −18 3) Chez Reavie (USA, −18 3) Kevin Streelman (USA), −18 3) Brian Stuard (USA), −18 7) Sam Burns (USA), −17 7) Kristoffer Ventura (NOR), −17 Vis mer

Ventura lå kun ett slag bak de tre som delte ledelsen før den avsluttende dagen, 15 slag under par. Han leverte en knallsterk åpning på den tredje dagen med fire birdies og en eagle (to slag under par) på de ni første hullene – og var alene i tet i deler av turneringen, blant annet takket være dette fantomslaget:

Viktor Hovland står over turneringen, og lader opp til sesongens første majorturnering: US Open som starter neste uke.

Hovland ble for øvrig den første nordmannen til å vinne en turnering på PGA-touren, da han vant Puerto Rico Open tidligere i år.

Publisert: 14.09.20 kl. 03:06