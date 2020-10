SATSER MED TUFTE: Oscar Stabe Helvig snakker med VG mens Olaf Tufte og kona Aina blir TV-intervjuet i bakgrunnen. Foto: Jostein Overvik

Mistet jobben og solgte bilen i OL-satsingen: − Det er veldig tøft

NYKIRKE (VG) Oscar Stabe Helvigs OL-satsing foregår fra hånd til munn. I coronakrisen flyttet han inn på gården lagkompis Olaf Tufte (44). Han har mistet jobben, solgt bilen og satser mot Tokyo på oppsparte midler.

Nå nettopp

– Det er veldig tøft. Så absolutt veldig tøft, sier 25-åringen til VG.

Oslo-gutten har lenge vært regnet som arvtageren til Tufte (44) og verdensmester Kjetil Borch (30) i singlesculleren. Men foreløpig har Oslo-gutten ikke sponsorer og må årlig ut med 50.000 kroner til Norges Roforbund for å få delta på landslaget.

– Jeg er så heldig at klubben min, Norske Studenters Roklub, betaler, sier Helvig og mener at han måtte ha tydd til kortsiktig gjeld om han selv måtte betalt avgiften.

les også Tuftes tårer overrasket kona: – Det var fint og ekte

Roforbundet betaler reiser og samlinger for utøverne, men bidrar ellers ikke med direkte økonomisk støtte. Helvig får 70.000 kroner i B-stipend fra Olympiatoppen. De går med til å betale husleie. Situasjonen er ikke så mye annerledes for de to siste i dobbeltfireren der Olaf Tufte sitter som «stroke».

– Ja, hvordan klarer jeg meg økonomisk, sier Helvig og tygger på VGs spørsmål.

– Det går rundt på et vis. Men det er ikke komfortabelt. Det er noen uker i året hvor man lurer på om det holder ett år til, svarer han.

Dette året har vært spesielt. På grunn av pandemien forsvant jobben hans i et bilfirma. Helvigs egen bil er også solgt etter at Tufte skaffet teamet en bil som båtens yngstemann disponerer. Inntekten fra bilsalget hjelper ham litt.

– Jeg sparte også opp litt da jeg jobbet og de pengene bruker jeg nå, sier Oscar Stabe Helvig.

I RYGGEN: Oscar Stabe Helvig sitter som nummer to i dobbeltfireren – rett bak Olaf Tufte. Martin Helseth og Erik Solbakken utgjør resten av laget. Bildet er fra fjorårets VM. Foto: Bàlint Czucz / NTB

Rolandslagets eldre utøvere har funnet sin egen vei. Are Strandli (32) jobber som finansjournalist, mens høstens europamester Kristoffer Brun (32) kombinerer OL-satsingen med å jobbe som tømrer og utdanne seg til arkitekt.

Landslagssjef Johan Flodin sier:

– De er ekstremt dyktige på å håndtere situasjonen. Men det er klart at dette påvirker oss sportslig. Vi må prøve å unngå perioder som blir altfor tunge økonomisk.

Svensken kaller det «ingen gunstig situasjon å leve på marginer». I år har ikke Oscar Helvig & co. rodd en eneste internasjonal konkurranse. Norges idrettsforbund søkte nylig staten om 37,5 millioner kroner for å dekke OL-utsettelsens merkostnader. Dette innbefatter «tapte inntekter for utøvere».

les også Kristoffer Brun i gang med ny utdannelse: – Det kan bli krevende

– Vi håper fortsatt på at kulturdepartementet skal gå inn og gi litt ekstra støtte, sier Flodin. Roerne er ikke alene. Blant Olympiatoppens stipendutøverne i sommeridrettene skal 79 prosent tjene mindre enn 400.000 kroner i året.

Onsdag kunngjorde Olaf Tufte at han satser videre mot de utsatte lekene i Japan. I bakgrunnen sto en plakat med 16 sponsorer. De fleste Tuftes personlige. Da Norge ble stengt ned i mars flyttet Helvig inn hos Tufte på gården ved Horten.

– Det var bare trene, spise og jobbe på gården. Jeg fikk en kjempeforbedring, sier Oscar fra Uranienborg vest i Oslo sentrum.

Tufte var klar på at EM ikke var noen god idé for lagbåten. Dermed ble NM sesongens eneste konkurranse for Oscar Stabe Helvig. Han endte på sølvplass noen sekunder bak Kjetil Borch i singlesculler, mens langt foran Tufte.

– Jeg var oppe og nikket med Borch, sier han med et smil.

les også Rørt Olaf Tufte fortsetter satsingen mot OL: – Lyst til å avslutte med stil

Ambisjonene er skyhøye. Den nesten to meter høye roeren har en drøm om å følge etter Borch som den Norge satser på i singlesculler. Men først er det et OL i dobbeltfirer og antagelig noen år i dobbeltsculler – der han i 2015 tok VM-sølv i U23-klassen samme med Martin Helseth.

Helvigs planer strekker seg til både Paris-OL (2024) og OL i Los Angeles (2028).

– Da vil jeg være min gullalder som roer.

Han tar nå noen fag på BI sammen med OL-satsingen. Rent økonomisk er han usikker på hvor lurt det er å investere de kommende årene på roing.

– Jeg bør kanskje ikke tenke langsiktig. Da er dette ikke veldig motiverende. Men man jakter neste konkurranse og å klare litt til, klare litt til. Et år til, beskriver han og legger til:

–Jeg kan være bitter og sur. Du glemmer dette når du får de opplevelsene som roingen gir. Jeg lever godt på dem.

Publisert: 22.10.20 kl. 19:13