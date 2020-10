STERK SEIER: Kristoffer Brun jubler for EM-gullet i Poznan sist søndag. Foto: Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kristoffer Brun i gang med ny utdannelse: − Det kan bli krevende

Det holder ikke for Kristoffer Brun (32) å være europamester og byggmester. Nå vil den suksessrike roeren bli arkitekt også.

Med EM-gullet søndag sikret bergenseren seg sin 10. medalje i internasjonale mesterskap. Nå ligger han bare en medalje bak legendene Olaf Tufte og Alf Hansen på de norske roernes statistikk.

Han får topp resultater med kombinasjonen toppidrett/utdanning.

– Men det kan bli krevende når det går mot innlevering av store oppgaver. Jeg tror kombinasjonen idrett og utdanning har litt å gå på. De har vært veldig hyggelige og greie på skolen, men jeg må gjøre det som skal gjøres, sier Kristoffer Brun.

Landslagssjef Johan Flodin har selv vært både lærer og rektor hjemme i Sverige. Han legger ikke skjul på at han mener Norge kan bli bedre når det gjelder å legge til rette for utdanning for utøvere med høye ambisjoner.

– Det trengs særbehandling, mener Flodin.

– Problemet er å få dosert utdannelsen så den passer inn med satsingen. Det er krevende, sier landslagssjefen.

– Det er veldig positivt for Kristoffer at han tar utdannelse, men det kan også bli tøft i satsingen mot OL, mener Flodin og fortsetter:

– I dette spesielle året har det vært veldig bra for utøverne å ha andre ting å gjøre. Det gjelder jo også for Birgit (Skarstein) i «Skal vi danse» og Martin (Helseth) som driver med dykking.

I tillegg til utdannelsen har Kristoffer Brun brukt sine to eneste konkurranser i 2020 godt. I september vant han kongepokalen i NM før EM ble en stor opptur sist helg etter at den norske troppen dro den lange veien til Polen i bobil.

Han trener bortimot 1000 timer i året. De siste årene har han også jobbet en god del som snekker for å få hjulene til å gå rundt.

– Roing er ikke et yrke man blir rik av og ikke får du pensjonspoeng heller, sier han. Brun satser mot det utsatte OL i Tokyo sammen med Are Strandli i dobbeltsculler, men er også åpen for at kombinasjonen roing/arkitekt skal fortsette frem til Paris-OL 2024.

– Det gir meg noe som roer. Det at jeg klarer å svitsje mellom, gir meg energi på begge arenaer. Det kan bli veldig mange rotak og ensidig, men det er også krevende å finne den riktig balansen mellom idretten og utdannelsen, gjentar han.

Han var ferdig utdannet tømrer i 2011 og tok for to år siden mesterbrevet i bygningsfaget. I fjor startet han på Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

– Jeg har alltid vært interessert i arkitektur. Det fascinerer meg. Samtidig som jeg elsker å bruke hendene mine, sier Brun – nå i hjemmekarantene på Hafjell etter EM i Polen. Han er testet for corona en gang og kan slippe fri etter fem dager og en negativ test nummer to.

