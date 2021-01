TRAV-STRID: Det er usikkerhet rundt lørdagens V75-løp, der en gulljackpot ligger i potten. Foto: Tore Meek

Trosser helseministeren og vil flytte travløp fra Oslo til Tønsberg

Helseminister Bent Høie (H) beskriver det som et ikke godt alternativ, men Det Norske Travselskap prøver likevel å flytte dagens V75-løp fra Bjerke i Oslo til Jarlsberg i Tønsberg. Nå møter de motstand hos kommuneoverlegen i Tønsberg.

Helseministeren fikk direkte spørsmål om saken fra nettstedet Trav365 da Høyre-statsråden presenterte de mest inngripende tiltakene i Norge siden 12. mars under coronapandemien. Disse gjelder for Oslo og ni nabokommuner som følge av utbruddet i Nordre Follo.

– Jeg svarer helt kort: I denne situasjonen er det ikke et godt alternativ å flytte ting ut av dette området. Det handler om ikke å bruke andre tilbud i kommuner som er åpne, svarte Bent Høie.

Likevel velger Det Norske Travselskap (DNT) å flytte dagens V75-løp – der en gulljackpot på 16 millioner til en alenevinner ligger i potten – ut av Oslo og ned til Tønsberg. Det bekrefter generalsekretær Svein Morten Buer overfor VG med planlagt løpsstart drøyt tre timer senere enn det ville vært på Bjerke.

– Det gjør vi av hensyn til hestevelferd og for at forberedelsene blir skikkelig. Så utelukker vi det for personer som ikke har det som sitt primære arbeid, altså amatørtrenere og amatørkusker. Så det vil bli noen strykninger, sier Buer.

– Hvorfor går dere imot det helseministeren sier?

– Jeg hørte han sa det, men på bakgrunn av spørsmålet, så tror jeg ikke helseminsteren vet hvordan det er organisert. Hoveddelen av disse folkene og hestene kommer fra andre steder enn Oslo. Nå blir det sånn at de ikke reiser inn til Oslo, men reiser til Tønsberg. Vi mener det er forsvarlig og innenfor regelverket. På direkte spørsmål, når man ikke har oversikt over hvordan det er organisert, skjønner jeg at helseministeren svarer på den måten, sier Buer.

FLYTTES HERFRA: Bjerke travbane i Oslo vil ikke kunne arrangere stevner den nærmeste tiden, opplyser Det Norske Travselskap. Foto: Terje Bringedal

Men forsøket på flytting av løpene kan møte motstand hos de lokale myndighetene i gamle Vestfold:

– For en halvtime siden fikk jeg en telefon om dette. Jeg er krystallklar på at dette vil være mot min anbefaling og jeg sitter nå og vurderer om vi skal forby dette med hjemmel i smittevernloven, sier fungerende kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg til Trav365 like før klokken 11 lørdag.

Generalsekretær Buer i DNT mener bestemt at de har god kontroll på smittevern på travbanen:

– Det er påbudt med munnbind innenfor hesteringen, det skal holde to meters avstand, vi har smittevernombud til stede, det er sprit tilgjengelig, vi har kontroll på hvem som er der inne og kontaktinfo på alle som entrer hesteringen. Og de som gjør det, har de signert på at de ikke er i karantene eller isolasjon eller har vært nærkontakt med infiserte den siste tiden. Vi har en smittevernsprotokoll vi jobber ut fra, bedyrer DNT-sjefen.

– Har dere kontroll på med tanke på at det er et «nytt» mutasjonsvirus i omløp? Det gjør vel hele situasjonen litt mindre oversiktlig?

– Det gjør det, men vi holder oss til de reglene og anbefalingene som er fra myndighetene. Det blir ikke stevner på Bjerke travbane de nærmeste dagene. Det er ikke opp til oss å ha kontroll på mutasjonsviruset, men vi må forholde oss til de reglene og anbefalingene vi får fra myndighetene.

– Forholder dere dere til anbefalinger fra myndighetene når dere gjør det motsatte av det helseministeren sier på tv?

– Det var som svar på et spørsmål som kom litt utenom forutsetningene. Med tanke på det som regjeringen har anbefalt på sine sider, og som de har vært klare på, mener vi mener bestemt at vi kan gjøre dette.

– Gjør dere dette for å tjene penger og sikre omsetningen til Norsk Rikstoto?

– Vi gjør det fordi dette er arbeidsplassen til masse mennesker. Det er dem vi gjør det for. At vi ikke unødvendig stenger arbeidsplassen til dem som har det som næring, svarer Svein Morten Buer.