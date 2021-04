Kommentar

Skremmende sneversynt!

Av Leif Welhaven

Her jubler Fritz Aanes med Stig-André Berge da bronsen var sikret i Rio de Janeiro i 2016. Nå tar landslagstreneren til orde for at OL-kandidatene burde vært prioritert i vaksinekøen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Topptrente mennesker i sin beste alder har ingen grunn til å snike i vaksinekøen.

Pandemien rammer vidt og bredt. En rekke yrkesgrupper og sektorer kan garantert argumentere med patos om hvorfor akkurat de bør prioriteres når vaksiner skal fordeles.

Nå forsøker Fritz Aanes, landslagstrener i bryting, å slå et slag for hvorfor norske OL-kandidater «burde stått først i køen».

Den køen er altså organisert slik at de eldste og mest sårbare i samfunnet blir vaksinert først. Det valget er tatt av hensyn til liv og helse.

Også deler av helsepersonellet, som har som oppgave å ta vare på nettopp liv og helse, er plukket ut til tidlig vaksinering.

Det er laget en plan for ni prioriterte grupper, der gradvis synkende alder og underliggende sykdommer er blant de relevante faktorer.

Unge toppidrettsutøvere skal du lete lenge etter blant de fremhevede gruppene.

Om du er drivende dyktig til å bryte, kaste ball eller løpe styggfort er IKKE ansett som en god nok grunn til å stå fremme i køen.

Det er det gode grunner til.

Det er supert om Norge gjør det godt i De olympiske leker, men OL er ingen viktig nok begrunnelse til å fortrenge andre som ønsker vaksine. Det er høyst frivillig å delta i lekene. At det foreligger en viss risiko ved å gjøre jobben sin, er ikke unikt for idrettsutøvere. Hva med butikkansatte, eller de som passer barna våre i barnehager eller organiserer skoledager?

Et av argumentene for å gi en tidlig kølapp til unge, friske atleter, er at de skal bidra til å glede folket i sommer.

Men det er jo ikke slik at alle nordmenn er innmari idrettsinteresserte. Hvordan skulle en køsniking legitimeres hos andelen som ikke synes det er viktig hvem som vinner medaljer i Japan?

Toppidrett er heller ikke det eneste som kan være oppløftende i tunge tider. Skal det da gis vaksineprioritering for enhver aktivitet som kan fremstå forlystende?

Heldigvis har Olympiatoppen en grunnholdning om at toppidrettsutøvere skal vaksineres når deres tur kommer. Også sentralleddet i Norges idrettsforbund (NIF) har utvist forståelse for perspektiver og proporsjoner.

Tilsvarende kan ikke sies om landslagstreneren i bryting.

Det blir dessverre et skremmende sneversyn å hevde at OL-ambisjoner er et tungt nok argument for å få en lav nummerlapp i vaksinekampen.