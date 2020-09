MISSET PÅ GREEN: Viktor Hovland klarte ikke å utnytte de mange birdie-mulighetene i Tour Championship. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland med skrekk-statistikk på siste dag: – Må være tungt å svelge

Viktor Hovland storspilte ikke på sesongens siste dag, og fikk det ikke til å stemme på greenen i Tour Championship-avslutningen. Likevel får han skryt at Suzann Pettersen etter en sterk sesong.

Arbeidet på greenen var det største problemet for Hovland på siste dag i Tour Championship. Veien dit var bortimot prikkfri. Han spilte seg til flere gode muligheter for birdie, men fikk ikke puttene til å sitte.

Likevel klarte han å utnytte to av de mange mulighetene, men det ble også bogey ved to hull. Med det avsluttet han dagen på par.

Statistikken etter turneringen vil være både god og vond lesning for Hovland. Da han fullførte dagens 18 hull lå han aller øverst på oversikten over hvem som har spilt seg til flest birdie-muligheter ved innspill på green. Samtidig var han turneringens svakeste på greenen, og ga bort flest slag av alle spillerne der.

– Det må være tungt å svelge, for da føler han nok at han har lagt igjen mye på banen. Men å ende topp 20 i Tour Championship i sin første sesong er fantastisk, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp i kanalens sending.

– Da vil du sitte igjen med en følelse av at du har lagt igjen en god del slag. Han har jo fått høye forventninger til seg selv nå. Det er lov å være misfornøyd, men det er også lov å glede seg over det han har levert, mener tidligere golfproff Suzann Pettersen.

Mandagens resultat gjør at Hovland ender på −4 totalt etter turneringen. Det gir en enorm pengesum. For tross en beskjeden foreløpig 18.-plass, spiller Hovland inn hele 4,7 millioner kroner denne helgen.

– Ekstremt bra bunnivå

Likevel unngikk han de store feilene gjennom helgen, som så mange ganger før. Nettopp det har imponert den tidligere verdenseneren Pettersen denne sesongen. Hun mener stabiliteten er Hovlands store styrke.

– Toppnivået gir han mulighet til å vinne, og på bunnivået så henger han godt med. Hans bunnivå er ekstremt bra. Det er grunnen til at han er her i Tour Championship. Selv i ukene hvor det ikke stemmer sanker han poeng. Det er skikkelig kult å se at arbeidet han legger ned betaler seg, sa Pettersen i Eurosports sending.

Turneringen er avslutningen på FedEx Cup, som er sammenlagtkonkurransen på det øverste nivået i golfens verden, PGA-Touren. Kun de 30 beste spillerne i verden denne sesongen får delta i turneringen, og Hovland har gjennom sitt aller første proff-år spilt seg inn i det selskapet.

Etter den uhyre sterke debut-sesongen står seieren i Puerto Rico Open og tredjeplassen fra Workday Charity Open igjen som de virkelige topplasseringene, i tillegg til en imponerende stabilitet.

PS! Dustin Johnson, som har vært fullstendig suveren de siste ukene, er på vei mot seier i Tour Championship. Johnson leder med tre slag til nærmeste konkurrent, men han og de aller beste er ikke ferdig med dagens runde. Hvis han holder helt inn stikker han av med en premiesum på over 130 millioner kroner.

Publisert: 07.09.20 kl. 21:54 Oppdatert: 07.09.20 kl. 22:15

