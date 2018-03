HOPPHELTER: Fra venstre Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang, konstaterer at de har vunnet laggull i hopp i Pyeongchang-OL. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Utstyrskrise for hopp- og kombinert-stjernene

Publisert: 01.03.18 19:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-01T18:45:22Z

Alle de norske OL-medaljevinnerne i både hopp og kombinert er med når verdenscupsirkuset fortsetter i Lahti i Finland. Problemet nå er bare at nesten samtlige mangler nødvendig konkurranseutstyr.

Landslagssjef for kombinertgutta, Kristian Hammer, samt assistenttrener for hopperne, Magnus Brevig, forteller om en ganske frustrert stemning etter at nesten ingen hoppski nådde flyplassen i Helsinki.

I morgen står både treningsrunder og kvalifisering på programmet før det er konkurranse lørdag og søndag i fjorårets VM-by.

– Langrennsskiene har vi i traileren, så de er med. Men hoppskiene mangler. Kun to av seks har fått det akkurat nå. Vi håper jo at det kommer innen fredag morgen, ellers så får vi blant annet ikke hoppet offisiell trening, sier Hammer til VG.

– Viktig å få på plass

Han har med seg OL-laget Espen Andersen, Jørgen Graabak , Jarl Magnus Riiber, Jan Schmid og Magnus Krog til Finland. I tillegg er Magnus Moan , Mikko Kokslien og Einar Lurås Oftebro med.

Hopptreningen for kombinertgutta starter fredag klokken 12.00. To timer senere er det kvalifisering til den individuelle konkurransen på søndag.

– Den er det viktig å være med på. Det er aldri gunstig at det blir sånn. Er du ikke med i kvalifiseringen får du ikke være med på søndag. I verste fall, hvis det blir dårlig vær og hopprennet søndag blir avlyst, så brukes resultatene i kvalik-rennet til selve langrennet på søndag, sier Hammer.

– Kan dere hoppe på lånte ski?

– Det er vanskelig å si. Vi undersøker flere ting nå, men det er utfordrende når utøverne har egne bindingssystemer og så videre. Det er viktig at vi får dette på plass, sier landslagstreneren.

Lørdag er det lagsprint på kombinertprogrammet og det rennet berøres i så måte ikke av kvalifiseringen fredag.

– Usikkerhet

Hoppsjef Alexander Stöckl har tatt seg en velfortjent frihelg etter OL i Pyeongchang og er derfor hjemme. Han visste ikke om utfordringene hopperne hans har støtt på i Finland.

Hans assistent, Magnus Brevig, kan imidlertid fortelle at Lahti-troppen med Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Tom Hilde og Robert Johansson er litt mer avslappet enn kombinertgjengen.

De skal nemlig ikke ut i kvalifisering før klokken 17.00 fredag. Også hopperne har lagkonkurranse lørdag og det individuelle rennet søndag.

– Men det er som med alt annet. Når du ikke får bagasjen, så blir det en viss usikkerhet knyttet til det, sier Brevig til VG – og understreker at hoppguttene akkurat nå tar situasjonen med knusende ro.

Les også: OL-helt Johansson tok kongepokalen

– Går det an å bruke noe annet utstyr?

– Det går an å konkurrere med lånte ski, men det blir nok ikke rare lengdene med det, sier han.

Det er polske Kamil Stoch som leder verdenscupen i hopp. Beste nordmann, Daniel André Tande ligger 153 poeng bak. På plassene bak Tande kommer Johann André Forfang og Robert Johansson. Anders Fannemel er nummer ni i verden nå.

– Målet i Lahti er å kjempe om pallplasser. Det er det som driver oss og så vil kjempe om seieren i lagkonkurransen, sier Brevig.

I kombinert leder Akito Watabe verdenscupen med sine 905 poeng. Jan Schmid er nummer to – bare 20 poeng bak, mens Jørgen Graabak er nummer tre med 528 poeng totalt.