Seiler falt over bord og forsvant i Volvo Ocean Race

Publisert: 27.03.18 17:26 Oppdatert: 27.03.18 17:38

2018-03-27

Seilsporten er rammet av en tragedie. Briten John Fisher falt over bord i grov sjø under Volvo Ocean Race. Nå er det gitt opp å søke etter ham.

Det var mandag at Fisher falt over bord fra Team Sun Hung Kai/Scallywag. Ulykken skjedde på den tøffeste etappen, mellom Auckland i New Zealand og brasilianske Itajaí, nærmere bestemt 1400 nautiske mil vest for Kapp Horn.

Tirsdag meldte Volvo Ocean Race -sjefen Richard Brisius at de har gitt opp å finne Fisher.

– Det er hjerteskjærende for oss alle, sier Brisius i en uttalelse.

– Det er med sorg jeg tvinges meddele at John Fisher nå betraktes som forsvunnet i havet. Det kalde vannet og den ekstreme sjøen, sammen med tiden som har gått, gjør at vi må anta at John er tapt på havet.

– Vi sender våre kondolanser til Johns familie, venner og lagkamerater. Vi kommer til å gjøre alt for å hjelpe dem i den tøffe tiden. Faktum er at båten hans også i dag befinner seg i en vanskelig situasjon med dårligere vær og ganske alvorlige værprognoser.

Fishers egne lagkamerater lette febrilsk etter ham i vanskelige værforhold. De andre båtene var for langt unna til at det var noen vits i å omdirigere dem, ifølge arrangørene.

Volvo Ocean Race regnes som en av verdens tøffeste seilregattaer. Årets utgave er den lengste i konkurransens 44 årige historie. Seilasen startet i Alicante i Spania og mål er i Haag i Nederland i slutten av juni. Göteborg er nest siste stopp.

– Mannskapet er selvfølgelig, emosjonelt og fysisk, tomme etter det de har vært igjennom. Vi vil gi dem all den støtte og assistanse som vi kan, sier Volvo Ocean Race-sjefen.

John Fisher hadde på seg overlevingsdrakt da han havnet i sjøen. Det var dagslys, men grov sjø.

Dette er det første dødsfallet blant seilerne i Volvo Ocean Race siden 2005. Derimot har det allerede vært et dødsfall i årets regatta: På den fjerde etappen kolliderte amerikansk-danske Vestas 11 Hour Racing med en fiskebåt på vei inn til Hong Kong. En av fiskerne mistet livet. Dette skjedde i januar.

Team Brunel leder Volvo Ocean Race.

