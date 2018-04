SJOKKERTE: Rakel Rauntun, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, og Tore Bøygard (høyre), Norges kandidat til å bli ny IBU-president, reagerer begge med sjokk og vantro over at IBU-president Anders Besseberg (midten) etterforskes av østerriksk politi. Her fra et møte i 2009 om Pyeongchang-OL. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Generalsekretæren om Besseberg-etterforskning: – Sjokkerende

Publisert: 11.04.18 18:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-11T16:27:51Z

Beskjeden om at IBUs norske president Anders Besseberg etterforskes av østerriksk politi kom som et sjokk på generalsekretæren i Norges Skiskytterforbund, Rakel Rauntun.

Onsdag sprakk nyheten om at Anders Besseberg, presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), sammen med IBU-generalsekretær Nicole Resch, etterforskes av østerriksk politi .

Økokrim er koblet inn, det er foretatt politirazziaer i Norge og i Østerrike, og Wada bekrefter at etterforskningen knyttes til doping.

Nyheten landet som en bombe i det norske skiskyttermiljøet.

– Jeg vil bruke ordet sjokkerende, sier generalsekretæren i Norges Skiskytterforbund (NSSF), Rakel Rauntun, til VG.

Hun forteller at forbundet på forhånd ikke hadde fått noen indikasjoner om det som nå rulles opp, og at de først ble klar over at Besseberg var under etterforskning da IBU kom med en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Det kommer veldig overraskende på oss og vi ser alvorlig på det, sier Rauntun, som er nøye med å understreke at lite er kjent ennå.

– Det er alvorlig når Økokrim er koblet inn, men vi må ta alle forbehold. Det er ikke sikkert de finner noe som gir grunnlag for å ta det noe videre, sier hun.

NSSF har ennå ikke bestemt seg for å om de skal foreta seg noe, men venter til de vet mer.

– Hvis ting skulle utarte her, så må vi som medlemsnasjon i IBU ta grep. Vi må bruke mandatet vi har som medlemsnasjon, sier hun.

Økokrim bekrefter at de bistår østerriksk politi i etterforskningen, og viser til dem kolleger for ytterligere informasjon. Til VG opplyser østerriksk politi at de ikke vil komme med mer informasjon før torsdag formiddag.

– Bare trist og leit

Besseberg har vært IBU-president siden 1992, men har varslet at han ikke stiller til gjenvalg under IBU-kongressen i høst. NSSF har lansert Tore Bøygard som ny presidentkandidat fra Norge.

Han forteller til VG at han reagerte med sjokk og vantro på nyheten om etterforskningen av Besseberg.

– Det er bare trist og leit, rett og slett, sier han.

Bøygard understreker at han uttaler seg som norsk presidentkandidat og ikke på vegne av NSSF.

– Hvis det er mistanker, er det fint at det nå blir tatt tak i. Så får en ta det svaret som kommer. Idretten kan ikke ha slike rykter og mistanker over hengende over seg, sier han.

Også Bøygard understreker at han tar store forbehold, siden han ennå vet svært lite om hva saken gjelder.

– Negativt for norsk skiskytings omdømme

De tidligere skiskytterne Halvard Hanevold og Lars Berger betegner situasjonen som alvorlig. De er samtidig svært forsiktige med å uttale seg, og understreker at det er tidlig i etterforskningen.

Berger mener saken viser at beskyldningene fra den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov på alvor.

– Det er svært alvorlige anklager, så det er bra om de kommer til bunns i det, sier han til VG.

Den tidligere sjefen for antidopinglaben i Moskva, som nå lever på hemmelig adresse i USA, hevder overfor NRK at IBU og Russland har en sammensvergelse som går langt tilbake.

Rauntun i NSSF vil helst ikke spekulere i hva det kan si for omdømmet til norsk skiskyting at en nordmann i UBI-presidentstolen nå er under etterforskning, og at WADA sier at saken er knyttet til doping.

Berger tror derimot at saken vil få negative følger for synet på norsk skiskyting.

– Det blir sikkert negativt for norsk skiskytings omdømme siden han har vært i styre og stell her tidligere, men det er altfor tidlig å si noe om, sier Berger.

Denne artikkelen handler om Doping