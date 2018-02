STORFAVORITT: Marcus Kleveland (18) kan vinne både big air og slopestyle under OL. Her avbildet etter seieren i Mönchengladbach 2. desember. Foto: Matt Pain / Snowboardforbundet

Snowboardekspert om Kleveland: – Et unikum

Publisert: 10.02.18 21:55

SPORT 2018-02-10T20:55:38Z

Med gull og sølv fra X Games i bagasjen, og en bunnsolid kvalik, er snowboarderen Marcus Kleveland (18) den store favoritten foran nattens slopestylefinale.

Kleveland levde opp til forventningene natt til lørdag, da han kvalifiserte seg til slopestylefinalen uten problemer. Etter at Dombås-gutten forsvarte både gullet i slopestyle og sølvet i Big Air under X Games i Aspen i slutten av januar er forventningene store til den unge snowboarderen. Jonas Greve, som kommenterer snowboardkonkurransene under OL, setter Kleveland som skyhøy favoritt.

­– Du finner ikke blekkputer som er store nok for det favorittstempelet. Han er "the man to beat". Marcus vinner slopestylegull (under X Games, journ.anm.) for andre år på rad, og sølv i big air for andre år på rad. Det er helt sinnssykt. Han kjører på nitti prosent, mens konkurrentene kjører på hundre. Marcus har enda mer å gå på, sier Greve engasjert.

VG gir deg alt om OL – sjekk vårt studio

Han mener det er et generasjonsskifte på gang i snowboardsporten, der rutinerte kjørere som amerikaneren Mark McMorris (24) og Ståle Sandbech (24) blir satt i skyggen av en ny bølge med unge utøvere.

– Marcus har vært i front hele tiden. Han er et unikum, og har en kroppsbeherskelse som man sjeldent ser. Er det noe man kan bekymre seg for under OL er det at presset er større. Takler han det er jeg sikker på at det går bra.

Få OL-nyheter rett i innboksen din på Messenger

Samme liga som Klæbo

Det er knyttet store forventninger til Johannes Høsflot Klæbo, som av mange blir sett på som ett av Norges største gullhåp. Greve mener også Kleveland må nevnes i samme setning.

– Kleveland er i Klæbo-ligaen. De representerer begge noe nytt. Begge har satt verdenseliten på plass. Begge er unge, sultne og helt rå.

Forskjell på langrenn og snowboard

Greve påpeker samtidig at det er stor forskjell på langrenn og snowboard som idretter internasjonalt.

– Vi hyller langrenn opp i mente her i Norge, og det er fint det, men ser man på internasjonale seertall fra forrige OL ble snowboard nest mest sett, bak ishockey. Snowboard er en mye større verdensidrett og det er flere nasjoner som hevder seg, sier Greve.

PS! Slopestylefinalen sendes 02:00 natt til søndag på Eurosport. Big air-finalen går lørdag 24. februar klokken 02:00. OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.