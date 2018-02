Lunde Pedersen tapte sølvet med to tusendeler: – Det er ubeskrivelig

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Sverre Lunde Pedersen (25) måtte nøye seg med bronse etter at han ble slått av Ted-Jan Bloemen (31) med to tusendeler i sitt thriller-par. Sven Kramer (31) tok gullet med olympisk rekord.

– Det er fantastisk. Det har vært det store målet og den store drømmen min. Det er ubeskrivelig å ta medalje, sier Lunde Pedersen til VG.

Lunde Pedersen hadde overtaket på Bloemen, men nordmannen fikk det veldig seigt på sisterunden i ytre sving. Dermed kom de i mål likt utfra de første tidene og det måtte avgjøres på tusendeler.

På målfoto var canadieren to fattige tusendeler foran Sverre Lunde Pedersen. 6:11.616 mot 6:11.618.

– Det er helt sykt at det skiller så lite, men sånn er toppidretten. Jeg har medalje og det er det som betyr noe. Man vil alltid ha bedre plassering, men jeg er veldig fornøyd, forteller Lunde Pedersen.

Varslet kakefeiring

– Det er ganske ekstremt at det skiller to tusendeler etter fem kilometer på skøyter. Det er litt surt, men først og fremst stor glede over medalje. Sverre var god, sier Sondre Skarli, landslagstrener i skøyter, til VG.

Trener Skarli varsler kakefeiring søndag kveld før 1500 meter venter tirsdag.

Fakta Topp 5

1. Sven Kramer 6:09,76 - ny olympisk rekord

2. Ted-Jan Bloemen 6:11.616

3. Sverre Lunde Pedersen 6:11.618

4. Peter Michael 6:14,07

5. Lee Seung-Hoon +6:14.15

...

13. Simen Spieler Nielsen 6:18,39

18. Håvard Bøkko 6:24,50

Det er første gang på åtte år at Norge tar OL-medalje på skøyter. Det er Lunde Pedersen sin første OL-medalje. Fra før har han to VM-medaljer.

– Det er nok bittert. Det kunne gått begge veier. Det var dødt løp og nervepirrende å se på. Det er godt det skilte mellom sølv og bronse, og ikke bronse og fjerdeplass, sier lagkamerat Håvard Bøkko til VG.

– Jeg hadde håpet på mer flyt i løpet mitt i dag, men jeg vil se tilbake på løpe med stolthet. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å ta igjen Sverre, sier Bloemen til Eurosport.

Olympisk rekord

I neste par kom Sven Kramer og vant gullet med olympisk rekord på tiden 6:09,76. Nederlenderen blir den første til å vinne 5000 meter i OL tre ganger.

Fakta Norske OL-gull på 5000 meter:

1928: Ivar Ballangrud 8:50,5 i St. Moritz

1936: Ivar Ballangrud 8:19,6 i Garmisch-Partenkirchen

1948: Reidar Kristofer Liaklev 8:29,4 i St. Moritz

1952: Hjalmar Andersen 8:10,6 i Oslo

1964: Knut Johannesen 7:38,4 i Innsbruck

1968: Fred Anton Maier 7:22,4 i Grenoble

1976: Sten Stensen 7:24,48 i Innsbruck

1992: Geir Karlstad 6:59,97 i Albertville

1994: Johann Olav Koss 6:35,53 på Lillehammer



Håvard Bøkko skadet seg på trening da han falt og fikk et overtråkk før OL. Han fikk ikke opp farten på 5000 meteren i Pyeongchang. Veteranen kom i mål på tiden 6:24,50 som holdt til 18. plass.

Simen Spieler Nilsen var fornøyd med sitt løp på 6:18,39 og 13. plass

Norsk paradegren

Hjemmehåpet Lee Seung-Hoon fra Sør-Korea gjorde sitt beste løp på mange år og ledet lenge til stor begeistring blant hjemmefansen. Han endte på femteplass.

5000 meter er en paradegren for Norge i OL-sammenheng. Ni av 21 gull på øvelsen har gått til Norge, men nå begynner det å bli lenge siden. Det er 24 år siden Johann Olav Koss satte verdensrekord og ble OL-vinner på hjemmebane.

