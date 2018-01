STARTKLAR: Sander Sagosen er godt forberedt til EM-åpningen i morgen, mot en gjeng han kjenner godt: De franske landslagsspillerne. Her er han på dagens pressetreff i kystbyen Porec, sammen med TV 3s ekspert Kristian Kjelling. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Derfor tør håndballgutta å snakke om EM-gull

Lillian Holden

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 11.01.18 16:52

SPORT 2018-01-11T15:52:40Z

POREC (VG) De har gått fra triumf til triumf de siste årene, og nå tør de norske håndballgutta å være tydelige: De går for gjeveste medalje i EM.

– Hvis vi ikke tror på det selv, gjør ingen det. Nå er vi så godt forberedt som vi bare kan være, vi har trent det vi kan og går inn i mesterskapet med stor tro på egne ferdigheter, sier Sander Sagosen til VG.

Han var den spilleren med desidert flest medieoppdrag under Norges første EM-pressetreff i dag. Sagosen gikk fra intervju til intervju, og snakket om åpningskamp, forventninger, klubbhverdagen i PSG og det forestående møtet med sin franske lagkompiser.

Og om medaljer.

– Vi er forberedt. På nedtur og skuffelse, men også på at dette kan bli sinnssykt gøy og en fest gjennom hele januar. Målet er å ta medalje, slår han fast.

Sett denne? Mener Berge har tidenes sterkeste norske tropp til EM

– Må klype seg i armen

Å gå ut før et mesterskap og si at målet er medalje, er ikke norsk hverdagskost. For herrehåndballens del har det antakelig aldri tidligere skjedd. Gjengen som i morgen spiller åpningskamp i EM, har løftet norsk herrehåndball til et nytt nivå:

Først gjennom å spille bronsefinale i EM for to år siden, deretter ved å ta sølv i VM i fjor.

– Da vi hadde målsettingsmøte nå, var det en samlet gjeng som sto inne for at vi har lyst på medalje. Man må jo klype seg i armen, det er utrolig godt å bare kunne si det, sier Bjarte Myrhol til VG.

Sjekk hva Espen Lie Hansen sier om EM-forventningene:

Han er kaptein for troppen som snart skal ut i EM-krigen, og han har en lang landslagskarriere bak seg. Myrhol har vært med på generasjonsskiftet som fant sted i norsk herrehåndball for noen år siden, og med dagens tropp opplever han triumfer han aldri tidligere har vært borti i landslagssammenheng.

– Vi er fullstendig klar over hvor trangt nåløyet er. Men det hindrer oss ikke i tankene om hvor vi vil, sier han.

– Vi vil inn i verdenstoppen. Alle spillerne vil det. Da er det egentlig veldig greit, da er det dét vi må jobbe etter. Da er forutsetningene lagt.

Så du denne? Myrhol kåret til verdens beste strekspiller

Tror på gull

Den største forskjellen Myrhol opplever med denne EM-troppen kontra tidligere landslagstropper, er alderen.

– Dette er en ung gjeng, en ung tropp. Jeg kom over et bilde nedi gangen her, fra mesterskapet i 2009. Det er bare jeg som er igjen fra den gangen. Det er ganske ekstremt, med så stor utskifting på få år. Men det er en optimisme og en tro i dette laget, sier han.

Husker du? I sin landskamp nummer 200 ledet Myrhol Norge til VM-finale

Det er ikke bare håndballgutta selv som tror EM-gullet er innen rekkevidde i år - det gjør også ekspertene.

– De kom til VM-finalen i fjor, da kan de ikke si at målet er å bli blant de seks beste i år. Alle mål skal være noe å strekke seg etter. De har tatt sølv, da er det neste gull. Så enkelt er det, sier TV3s ekspert Kristian Kjelling til VG.

Han tror Norge greier å gå helt til topps i år.

– Jeg tror de tar gull..

PS! Norges åpningskamp i EM går klokken 20.30 fredag kveld. Kampen kan du se hos TV 3, eller følge den LIVE hos VG.