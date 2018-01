Tvedten om Mørk-saken: – Sitter noen spillere som er dratt inn i noe hvor de er helt uskyldige

Øyvind Herrebrøden

Lillian Holden

Bjørn S. Delebekk (foto)

Silje Ensrud

Publisert: 16.01.18 14:58

SPORT 2018-01-16T13:58:52Z

POREC (VG) Tidligere landslagsprofil Håvard Tvedten (39) kaller det «en uheldig situasjon for imaget til herrelandslaget» at Nora Mørks private bilder skal ha blitt eksponert i spillermiljøet.

– Det sitter noen spillere her som er dratt inn i noe hvor de er helt uskyldige, og har blitt dratt inn i noe de ikke har vært med på i det hele tatt – som bare konsentrerer seg om å spille EM og vinne gull med Norge. Når de blir dratt inn i dette på en viktig kampdag under et mesterskap så gjør det at timingen er veldig uheldig, mener NRK-eksperten med 208 landskamper for Norge.

Kvinnelandslagets stjerne Nora Mørk (27) gikk i dag ut i VG og truer med å trekke seg som landslagsspiller for Norge , som følge av håndteringen til Norges Håndballforbund i saken der hennes private bilder kom på avveie i høst.

Les mer: Hergeirsson mener saken er beklagelig

– Uheldig situasjon

I samme intervju hevder Mørk at bildene ble spredt blant spillere på herrelandslaget, som er to kamper ut i EM-sluttspillet i Kroatia. Herrelandslagssjef Christian Berge ble pepret med spørsmål om Mørk-saken da han møtte mediene til sin daglige pressekonferanse i Kroatia.

I kveld spiller Norge tredje gruppespillkamp mot Østerrike.

– Man skulle ønske at slike saker ble håndtert når det ikke er sportslig fokus, men her er det et sportslig perspektiv og et menneskelig perspektiv. De to går ikke alltid hånd i hånd, sier Håvard Tvedten, som er på plass i kroatiske Porec for statskanalen.

– Er du overrasket over at det skal ha sirkulert på herrelandslaget?

– Det er en uheldig situasjon for imaget til herrelandslaget, at de blir dratt inn i en sånn sak. Så er det også dumt for håndballforbundet og Nora Mørk at de har havnet i en konflikt, svarer Tvedten.

Kjelling: – Bør beklage offentlig

Tvedtens mangeårige landslagskollega og TV 3-ekspert Kristian Kjelling mener den offentlige beklagelsen, som Nora Mørk krever fra Norges Håndballforbund, bør være mulig å etterkomme.

– Hvis de har beklaget håndteringen av saken til henne til direkte, synes jeg det jeg bør gjøres offentlig også. Det bør ikke være noe problem, sier Kristian Kjelling, som ellers synes saken er vanskelig å vurdere, siden han først og fremst kjenner den gjennom media.

Les også: Se brevet NHF sendte Mørk her !

– Tror du det norske herrelandslaget blir sportslig påvirket av å bli trukket inn i en slik sak under EM?

– Det blir en slags utenforstående påvirkning, så på en måte blir de påvirket. Men først og fremst er det synd på Nora. Det er ingen andre vi skal synes synd på her, sier Kjelling til VG.

Blir taklet ulikt

På samme spørsmål sier Håvard Tvedten at en slik situasjon kan oppleves som krevende for spillerne.

– Jeg har vært både spillerrepresentant og i kapteinsteamet i mange år. Jeg har vært med på saker hvor vi har sendt folk hjem fra mesterskap, og jeg har vært med på å håndtere vanskelige personalsaker innad. Det kan være krevende, særlig i mesterskap. Der takler spillere ting litt ulikt. Jeg har inntrykk av at i det norske herrelandslaget så klarer de å ha fokus på kampen og håndtere det, men det vil tiden vise, mener Håvard Tvedten.