MEDALJEDUO: Sverre Lunde Pedersen (fra venstre) og Håvard Holmefjord Lorentzen har kom tidlig inn i en godt skøytemiljø i Fana. Her er de sammen under Vikingrace i Heerenveen i 2007. Elleve år senere har begge OL-medaljer fra Pyeongchang. Foto: Privat

Faren forteller: Slik var OL-helten Lorentzens vei til toppen

Publisert: 24.02.18 15:55

2018-02-24

Allsidighet, treningsvilje og en godt skolert trenerpappa. Torbjørn Lorentzen forteller om sønnen Håvard Holmefjord Lorentzens første idrettsår.

Etter at Håvard Holmefjord Lorentzen mandag sprintet inn til olympisk gull på 500 meter, var ikke lillebror Håkon Holmefjord Lorentzen (20) i tvil om hvem som bør få mye av æren for suksessen.

– Mamma og pappa har alltid stilt opp. Pappa var treneren, mens mamma var med og støttet og hjalp til. Pappa er helt eksepsjonell og kan fantastisk mye om idrett, fortalte han til VG .

Far Torbjørn Lorentzen, med grunnfag idrett og trenerutdanning fra Olympiatoppen, har vært trener for sønnene Pål, Håvard og Håkon gjennom mye av oppveksten – både i Fløy Fotball, Bergen Cykleklubb og i skøytegruppen i Fana Idrettslag.

Det har vært mye trening i oppveksten, men da de var unge var aldri målet at noen av dem skulle bli olympisk mester. Målet var at de skule være fysisk aktive og at de skulle ha det morsomt.

– Da de var små var det bare for fysisk fostring. Alt starter med det. Etter hvert kom de inn i klubber og litt mer organiserte former, forteller han.

Allsidighet er et nøkkelord i familien Holmefjord Lorentzen. I tillegg til å trene fotball, sykling og skøyter aktivt, har Håvard også drevet med langrenn, alpint og basket sammen med kamerater. Og far Torbjørn har prøvd seg på slalåm, skøyter, hopp, fotball, sykkel og litt basket.

Som for så mange barn var fotballen det første møtet med den organiserte idretten for Håvard. Da han var åtte år, ble han med på skøytetreninger, og litt senere satte han seg også på sykkelsetet. Frem til han var 14 år, trente han aktivt sykling i tillegg til skøytene.

Teknikk først, konkurranse senere

Pappa Lorentzen understreker at han aldri har presset sønnene inn i noen sport – eller ut av døren hjemme.

– Guttene har aldri hatt noen motivasjonsproblemer. De likte å drive med idrett, sier han.

I dag er mellomstemann Håvard olympisk mester på skøyter, mens minstemann Håkon spiller i Eliteserien for Sandefjord.

Første steg på veien gikk gjennom å bygge et godt grunnlag før de ble kastet til ulvene. De skulle lære seg idretten før de tenkte på pallplasser og seirer.

– Vi vektla først og fremst at de skulle lære teknikken i idrettene, så mestring sto sterkest. Det var mindre fokus på konkurranse, med det kom naturlig etter hvert, forteller far Lorentzen.

Hans erfaring fra trenergjerningen er at noen ungdommer reagerer dårlig hvis de må konkurrere for tidlig.

– Stresset blir for høyt og det blir ubehagelig. Da kan man ødelegge gløden med idrett, mener han.

I skyggen av Lunde Pedersen

Gullvinnerens far mener at miljøet hans sønn kom inn igjennom Fana, har vært alfa og omega. Der traff han blant andre nåværende landslagskompis Sverre Lunde Pedersen (25), som selv var to tusendeler fra OL-sølv i Pyeongchang.

– Miljøet og treningskulturen er veldig bra i Fana. Det må på plass, for alt kommer fra hodet, motivasjonen og drivkraften. Om det svikter, da sliter både utøveren og miljøet, sier Torbjørn Lorentzen.

Der tok Håvard gradvis steg for steg på veien mot olympisk gull, men han var aldri stjernen på laget.

Som tenåringer deltok de år etter år på Vikingrace, uoffisielt VM for 10–16-åringer i Nederland. Der vant Lunde Pedersen alle klassene.

– Håvard var i skyggen av ham, men han hevdet seg også, og han likte det livet, forteller faren.

Han beskriver Håvards utvikling som en «jevn prosess» som stadig førte ham inn mot større og større konkurranser, og etter hvert inn på landslaget. Der møtte han også suksesstreneren Jeremy Wotherspoon , som faren mener har hatt veldig mye å si for Håvard.

– Jeremy har hjulpet ham mye og slipt ham til, roser Torbjørn Lorentzen.

Fredag ble det nesten nok et gull til Håvard Lorentzen . Han måtte ta til takke med sølv på 1000 meteren i Pyeongchang, knappe fire hundredeler bak nederlandske Kjeld Nuis.