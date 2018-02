GULLJUBEL: Her er gull nummer 13 et faktum, etter at Norge slo Sør-Korea i lagtempofinalen på skøyter. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYR N NORWAY

Vertskapets store skrekk

Publisert: 21.02.18 16:01 Oppdatert: 21.02.18 17:11

PYEONGCHANG (VG) Hvis du inviterer til selskap, kan den gjesten på festen som har begge hendene i kakefatet være temmelig irriterende…

Den norske monsterfangsten i ski-anlegget vekker ikke store reaksjoner blant den jevne sørkoreaner, som ikke akkurat har et nært forhold til *Klæbo-klyvet”.

Det som skjer i skøytehallen, svir nok derimot noe helt inni hampen.

For selvsagt ønsker en vertsnasjon i OL å lykkes på arenaene som betyr mest for hjemmepublikummet, og interessen for det som foregår er en ganske annen når det er skøyter, og ikke ski, utøverne har på beina.

Når ambisiøse sørkoreanere vurderte potensielle konkurrenter før disse lekene, fremstod Norge neppe som den skumleste utfordreren, i alle fall ikke om man leser seg blind på moderne mesterskapshistorikk.

De viser hvor sulteforet en gammel skøytenasjon som vår har vært på gull og glitter, og der en skøyteløper som Håvard Bøkko nærmest har vært inkarnasjonen av uttrykket “stang ut”.

Men veldig mye kan forandre seg på kort tid, og nå er plutselig Skøyte-Norge et brennhett tema igjen.

Først vant Håvard Holmefjord Lorentzen den ekstremt prestisjefylte 500-meteren, og nå har pinadø Norge vunnet lagtempo også.

Det som gjør dette ekstra vondt å svelge for verten, er at det er Sør-Koreas helter som er snytt for seieren ved begge anledninger.

Etter å ha vunnet gull med så lite som et hundredels margin, snakket Lorentzen om hvordan det kjentes at det ble så stille i hallen. Det var nok en rimelig høy prosentandel som hadde sett for seg at tiden til Min Kiu Cha skulle holde til gull, for å si det forsiktig.

I lagtempo var Sverre Lunde Pedersen (25), Simen Spieler Nilsen (24) og nettopp Håvard Bøkko (31) de tsiste hinderet som måtte passeres, dersom det skulle bli hjemmejubel. Og nok en gang måtte arrangøren innse at det lille landet langt der nord hadde utøvere som ble i sterkeste laget.

Dermed ble nok en helt uvirkelig norsk dag både startet og avsluttet på gåsehudfremkallende vis. Og mellom Ragnhild Mowinckels utforsølv og nok et kapittel i historien om skøytesportens oppstandelse, har altså Johannes Høsflot Klæbo tryllet på ski igjen.

Så får vi så til de grader tåle at vi ble satt litt på plass på damenes lagsprint, og at det er langt opp til de største gutta i ishockeyklassen.

I sum bringer dette Norge opp i 13 gull, det samme som ble fangsten i Salt Lake City i 2002.

Fortsetter dette i samme stim, blir den rekorden slått med god margin til slutt.

Det norske målet om 30 medaljer ble nådd da Mowinckel kunne juble, og timer senere var tallet blitt 33.

Når disse lekene en dag skal oppsummeres, vil det som alltid bli diskusjoner om hvilke prestasjoner som var størst.

Det er en umulig øvelse å komme med noen fasit om, men dersom det skal debatteres hva som har gjort sterkest inntrykk, er det to gull som blir vanskelig å slå.

Stikkord for begge disse gullene: “Håvard”.

Ennå gjenstår 1000-meteren. Du skal ikke se bort fra at det dukker opp en “uhøflig” gjest da også...