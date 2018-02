SKUFFET: Martin Johnsrud Sundby (midten) var ikke fornøyd med en femteplass på femmila i Pyeongchang lørdag. Her får han i seg næring etter det tøffe løpet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kona ble ikke glad da hun leste Sundbys OL-utspill

PYEONGCHANG (VG) Han antydet det allerede etter OL-gullet på lagsprinten. Alt tyder på at Martin Johnsrud Sundby (33) satser mot OL i 2022. Men han lover ikke at han står på startstreken i Beijing.

– Jeg kan ikke stå her å love det, men jeg elsker dette livet. Elsker å konkurrere på øverste plan, sier han etter den skuffende femteplassen i OL-avslutningen.

– Forutsetningen er at jeg klarer å kjempe om medaljer og være helt oppi der. Så lenge jeg klarer det vil jeg satse på ski, sier 33-åringen - som i Beijing vil være 37 år - slik Marit Bjørgen er nå.

Kona kan leve med nytt OL

Så sent som senhøsten i fjor - en måned før langrennsåpningen i november - fortalte Sundby til VG at han ønsket å ta tre sesonger til. Den planen ville innebære to verdensmesterskap, først VM i Seefeld neste år, og at det trolig ville vært slutt etter VM i Oberstdorf i 2021.

Men overfor TV 2 tidligere i uken, fortalte Sundby at han kunne tenke seg å fortsette toppidrettslivet ytterligere et år. Han understreket at han ikke hadde snakket med kona Marieke Heggeland om fremtidsplanene da han luftet de overfor kanalen.

Paret har to sønner. Sundby ba om at det derfor ikke ble skrevet, men nyheten kom ut.

– Ja, hun var ikke så glad da hun leste det. Men jeg spurte om hun synes det har gått fort siden Sotsji-OL. Hun var jo forsåvidt enig i det da, sier han og fortsetter:

– Hun synes det er hyggelig om jeg tar det internt før jeg tar det i media. Hun sa hun trodde hun skulle klare å leve med det.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Marieke Heggeland, men ikke lyktes.

Utfordrende sesong

Sundby har fortsatt til gode å ta det ene individuelle mesterskapsgullet. Han har hatt 17 forsøk i både OL og VM, men drar likevel ikke tomhendt hjem fra Pyeongchang-lekene. Sundby har to gull fra stafetten og lagsprinten, samt sølvet på tremila med skibytte.

Men nå åpner han altså opp for å ta med Beijing 2022 i jakten på det ene han mangler.

Sesongen har for øvrig vært som en berg- og dalbane å regne for Røa-løperen. Det startet litt under forventet før og under Tour de Ski. På tourens siste dag klinte han til med en fantastisk sterk sisteetappe opp den såkalte monsterbakken. I både NM og verdenscupen før OL har han vært helt i toppen.

Men likevel er han ikke på stående fot etter OL-avslutningen i stand til å analysere hvorfor denne sesongen har vært mer variabel enn de foregående.

– Jeg har ikke kommet så langt ennå, sier han og fortsetter:

– Men jeg har ikke trivdes med å gå jevnt fort denne sesongen. Det har jeg lyst til å gjøre igjen neste år. Jeg trives best med å gå jevnt gode skirenn. Det er en utfordring. Og så seiler det opp veldig, veldig mange unge gode utøvere som blir spennende å fighte med videre