Fagermo mener seriestarten burde vært utsatt: – Publikum skal ha en viss komfort

Publisert: 05.03.18 18:40

ÅRÅSEN (VG) Odd-trener Dag-Eilev Fagermo synes det er riktig å starte sesongen tidlig, men at det ikke burde vært spilt fotball kommende helg.

– Vi må starte tidlig. Men slik som været er nå burde kanskje første runde vært utsatt, sier Fagermo til VG.

Han og alle de 15 andre elitserieklubbene var samlet på snødekte Åråsen mandag for å møte VG og resten av norsk sportspresse.

Lørdag starter Eliteserien når Ranheim og Brann barker sammen. Odd innleder mot Haugesund hjemme i Skien i minusgrader søndag. Fagermo likte ikke utsikten fra vinduene på Åråsen:

– Publikum skal også ha en viss komfort, ikke bare det fantastiske produktet vi skal levere på banen, men det er for sent å gjøre noe med dette nå, sier Fagermo.

– Lei av treningskamper

– Alle klager over at vi starter så tidlig, men jeg mener vi er veldig uheldig med at vinteren er så hard i år, sier Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud til VG.

Han og Ole Gunnar Solskjær kan fortelle at deres hjemmearenaer med kunstgress er klare til seriestarten.

– Det er jo tidlig dette, men vi er lei av treningskamper. Kanskje burde NFF lagt opp til at de to første rundene ble spilt på kunstgress, sier Solskjær til VG.

Start er tilbake i Eliteserien. Tromsø tar turen til et vinterlig Kristiansand i helgen.

– Jeg trodde Kristiansand var et solrikt sted. Jeg har aldri sett så mye snø i hele mitt liv. Det er utrolig. Hadde jeg visst dette, hadde jeg fått inn et punkt i kontrakten som sa at jeg kunne si opp med full lønn om det snødde en hel måned, sier sørlendingenes trener Mark Dempsey til NTB.

– Vi er veldig bekymret

– I en ideell verden ville du ikke spilt fotball nå, men det er slik det er. Jeg vil ikke bli involvert i politikken rundt det, min bekymring er mitt fotballag, fortsetter Starts trener.

Stabæk spiller hjemme i 2. runde, men det er uklart om Nadderud blir klar til møtet med Start 18. mars.

– Det var dumt at man måtte utsette Mesterfinalen. Det vil være ille om vi må utsette noen av seriekampene. Ideen om tidlig seriestart er god, men virkeligheten gjør at det blir vanskelig. Vi er veldig bekymret for om vi kan spille vår første hjemmekamp på Nadderud, sier Stabæk-trener Toni Ordinas til NTB.

Lillestrøm og Rosenborg skulle møttes til Mesterfinalen på Åråsen, mandag men den kampen ble i forrige uke flyttet til 25. april. I stedet ble det treningskamp mellom lagene mandag kveld.