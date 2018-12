Carlsen fikk bra start på dag to: – Nå begynner det å ligne noe

SPORT 2018-12-27T12:36:20Z

ST. PETERSBURG (VG) Magnus Carlsen (28) fikk den åpningen på dag to av hurtigsjakk-VM som han måtte ha om han skal ha noe håp om å ta gull.

Publisert: 27.12.18 13:36 Oppdatert: 27.12.18 13:50

Spanske Ivan Salgado Lopez (27) - rangert som nummer 76 i mesterskapet - måtte gi tapt.

– Dette var noe helt annet, nå begynner det å ligne noe, sier Carlsen til VG på vei til å slappe av i loungen sin i den enorme Manezj-hallen i St. Petersburg.

Dmitrij Andrejkin fra Russland leder etter seks partier med 5,5 poeng, mens Magnus Carlsen har 4.

Carlsen startet hurtigsjakk-VM på 2. juledag med to ydmykende tap, det ene på tid, og fikk dermed den verst tenkelige åpningen på mesterskapet.

Riktignok kom han tilbake og vant sine tre neste partier den første VM-dagen, men det skjedde mot motstandere så dårlige at Carlsen normalt sett aldri ville ha møtt dem. Men ut fra VM-reglene måtte nordmannen spille mot karer som hadde like få poeng som seg selv.

Carlsen spiller torsdag parti seks til ti av i alt 15.

Parti 6: Magnus Carlsen-Ivan Salgado Lopes 1–0

Spanjolen fikk etter hvert et solid overtak på klokken, og Carlsen var litt i villrede hva han skulle gjøre.

Superdatamaskinen Cesse var imidlertid klar på at Carlsen var best, og et genialt bondeoffer gjorde at nordmannen satt i førersetet.

– Smart av Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV. Etter drøyt 30 trekk var det over.

29. og 30. desember går VM i lynsjakk, der Carlsen skal forsvare sin gullmedalje fra i fjor.