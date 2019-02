PÅ JOBB: Carina Olset er programleder for NRK under VM i Seefeld. Her sammen med kombinertekspert Fred Børre Lundberg under fredagens renn. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Gravid NRK-profil om VM-sending: – Jobbet for å holde tårene tilbake

SEEFELD (VG) Carina Olset (37) er gravid i syvende måned. Det gjør programlederjobben under VM helt spesiell.

På grunn av den lille jenta som vokser i magen hennes, ble avgjørelsen om å reise til Østerrike tatt bare én uke før avreise.

– Det har vært en fortløpende vurdering med tanke på hvilken form jeg har vært i, belastningen jobben medfører og rådene fra helsepersonell. Jeg var på siste kontroll uken før avreise. Da fikk jeg lov, forteller Olset til VG.

Under VM skal hun gjennom to hektiske uker med TV-sendinger, forberedelser, intervjuer og forflytninger. Det gjør arbeidet krevende.

– Det fysiske er den største forskjellen fra tidligere. Det er ingenting som går fort. Jeg sover også litt dårlig. Torsdag var også krevende med tanke på hormonnivået. Man er jo mye mer lettrørt i en sånn tilstand som dette. Jeg måtte jobbe hardt for å holde tårene tilbake. Jeg klarte det ikke i alle tilfellene, forteller Olset om bronseløpet til Mari Eide (29) og det påfølgende intervjuet.

STERKT ØYEBLIKK: Mari Eide hører her nasjonalsangen sammen med gullvinner Maiken Caspersen Falla etter å ha tatt VM-bronse på sprinten. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Kjempet mot tårene

Eide har vært gjennom et sorgtungt siste halvår etter at søsteren Ida gikk bort under et mosjonsløp. Da 29-åringen forbløffet langrennsverdenen med et vanvittig bronseløp torsdag ettermiddag, tok følelsene nesten overhånd for Olset.

Mens Jann Post og Torgeir Bjørn kommenterte for NRK, kjempet programlederen for å holde seg profesjonell.

– Jeg gråt ikke på lufta, men det som er ... Når Jann og Torgeir snakker, er jo ikke jeg på skjermen. Så da er det ingen som ser hva jeg holder på med. Jeg hadde også solbriller på, så det var ingen som så at jeg måtte bite meg i tungen.

Ida Eides kjæreste, Nils Ingar Aadne, var også rørt over søsteren Maris bronse i Seefeld, noe han forteller om her:

Fikk ros

Noen minutter senere kom Eide til Olsets programlederplass i pressesonen. Da gjennomførte NRK-profilen et intervju som rutinerte TV-personer som Davy Wathne, Hallvard Flatland og Ole Kristian Stoltenberg alle har gitt henne ros for.

Det setter Olset pris på.

LIVET SMILER: Olset har det bra om dagen. Her er hun avbildet i 2017. Foto: Terje Bringedal/VG

– Både Davy, Ole Kristian og Hallvard har vært i bransjen lenge. De vet hvor krevende det er å gjøre et sånt type intervju. Når de kommer med sånne tilbakemeldinger, setter jeg kjempestor pris på det.

– Hva tenkte du før du gikk inn i intervjuet med Eide?

– Vi i NRK hadde sett for oss at det kunne hende at jeg skulle intervjue Mari Eide etter at hun hadde gått sitt første VM etter å ha mistet søsteren. Jeg visste at sinnsstemningen min kom til å være preget og at jeg ville ha følelser som ville være påvirket. Å da være godt forberedt, var nøkkelen. Så er Mari Eide veldig flink til å snakke for seg, så det er ikke bare jeg som gjorde en god jobb der, forteller Olset.

TRIUMFEN: Mari Eide sklir her over målstreken og tar bronse foran svenske Jonna Sundling. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Forelsket

Hun beskriver VM-starten som «superfin» for både henne, NRK-teamet og de norske utøverne.

I helgen vil hun nyte besøket fra kjæresten Tor Øyvind Hovda her i Seefeld. De to ble et par i fjor vår, noe som har gjort henne svært lykkelig.

– Det har vært helt fantastisk få han inn i livet mitt, forteller Olset.

– Jeg hører rykter om at dere er veldig forelsket ...

– Ha-ha-ha. Ja, vi er jo det. Jeg har det helt utrolig fint.

– Hvordan blir det å få en jente om kort tid?

– Det er jo et helt annet liv som venter. Det blir en helt annen hverdag. Vi gleder oss veldig til det. Vi er veldig klar for det.

– Har dere navnet klart?

– Nei, men vi har en lang liste som blir kortere og kortere. Vi skal nok klare å lande på et navn, men det er veldig mange fine. Og det er jo så avgjørende. Hun skal jo ha det hele livet. Så det er et stort ansvar å velge.

OLSETS KJÆRESTE: Tor Øyvind Hovda har en fortid som eliteseriespiller i fotball for Sarpsborg 08. Her er han i aksjon i 2016. Nå spiller han for Hønefoss og jobber i bank ved siden av. Foto: NTB scanpix