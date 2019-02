ØSTER-RIK PÅ MEDALJER? Her er Therese Johaug på trening på langrennsstadion i Seefeld. Lørdag har hun første gullsjanse. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Sjansen for at Johaugs VM-mål innfris: Over 99 prosent sikkert!

SEEFELD (VG) Hun har vunnet alle distanserenn suverent etter returen, men én eneste VM-medalje er det uttalte målet for Therese Johaug (30).

Publisert: 21.02.19 22:35







Det var i et intervju med NRK 15. februar at Johaug tok ned forventningene for VM.

– Jeg satser mest på 10 km og tremila, så føler jeg meg kanskje litt utrygg på duatlon. Men jeg går for å vinne, selv om jeg vet at mange av de andre kommer i form og at det ikke bare er å hente noe som helst der. Målet mitt er medalje, sa Johaug - og sa ellers at russerne med Julija Belorukova og Natalja Neprjajeva kunne bli «knalltøffe» i VM.

VG tippet nylig at Johaug tar fire av totalt ni norske gull i VM. Og analytiker Ole Johnny Sundt i Norsk Tipping forteller at vinneroddsen på Johaugs første renn blir så lav at de ikke blir veldig interessante for publikum. Fordi spillselskapet anser Joahug som megafavoiritt blir det cirka en tikroning å hente per tusenlapp satt. Han anslår sjansen for medalje til 95 prosent i hvert eneste av de fire rennene Dalsbygda-ekspressen skal stille i.

Matematisk betyr det at sjansen Norsk Tipping beregner for én medalje er på hele 99,9375 prosent!

– Dersom vi hadde visst hun stilte til start alle renn, og ikke var syk, kunne vi lett tatt imot spill til 250-300 ganger pengene på null medaljer i VM, sier Sundt, og presiserer at dette spillet ikke eksisterer.

Fredag kan du vinne hele 185 millioner kroner på Eurojackpot. Lever kupongen din gjennom Tipster!

Johaug har vunnet alle distanserenn siden hun kom tilbake fra dopingsuspensjon. De fleste med stor margin, som her da hun ble gratulert av kong Harald etter 15 kilomereren i NM:

Konfrontert med målet om én medalje, svarer langrennssjef Vidar Løfshus slik til VG:

– Det synes jeg er fornuftig. Hun har nok press på seg. Hun har vært gjennom en tung periode. Det vil en enorm seier for henne om hun reiser herfra med ett gull. Så håper jeg og alle lagkameratene og det norske folk at hun klarer et par medaljer til. Men med ett gull her har hun oppfylt en drøm hun har båret på de siste årene.

– Er du som sjefen hennes fornøyd hvis hun tar en medalje her, når vi vet at hun ikke har tapt et skirenn siden hun kom tilbake fra suspensjonen?

–Ja. Det må vi være. Jeg tror selvsagt at hun tar mer. Hun skal gå rennene. Det er ikke bare å gå rundt her og hente gullene.

VGs tips: Therese Johaug vinner

Langrenn, 15 kilometer med skibytte for kvinner. Det er kun kommet to spill foreløpig, og ett av dem er at Therese Johaug tar gull. Norsk Tipping tror sterkt på at det skjer, og betaler kun 1,12 i odds.

Men det er det en grunn til, og det ville vært galskap å anbefale noe annet. Spillstopp er kl. 10.55 lørdag.

Klikk her for å spille på Johaug-gull!







Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.