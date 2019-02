VM-HÅP: Jarl Magnus Riiber etter torsdagens hopptrening i Innsbruck. Sportssjef Ivar Stuan (t.h.) måtte trå til da startnummeret til Riiber var vekk. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Norsk gullhåp glemte startnummeret – ble truet med disk

INNSBRUCK (VG) VM-favoritten Jarl Magnus Riiber (21) kom til trening i Bergiselbakken uten startnummer. Det hadde han glemt på hotellet. Likevel fikk han hoppe.

Publisert: 21.02.19 12:56







Renndirektør for kombinert i det internasjonale skiforbundet (FIS), Lasse Ottesen, lot nåde gå for rett. Da han fikk forklaringen fra kombinertlandslagets sportssjef, Ivar Stuan, fant de et annet startnummer til det norske gullhåpet rett før treningshoppingen torsdag.

– I regelverket står det at alle utøvere skal ha startnummer i alle offisielle treninger og konkurranser. Og konsekvensen er at du blir diskvalifisert hvis du ikke har det på deg, sier Lasse Ottesen til VG.

VM-studio: Sjekk siste nytt her!

Han tilføyer at regelverket kan «leses begge veier». Da Riiber ikke fant startnummeret i bagen da han gjorde seg klar til trening – den siste før fredagens VM-konkurransen (storbakke/10 km) i den berømte bakken i Innsbruck - gikk alarmen.

Stuan kontaktet FIS. Ottesen kastet seg rundt. Riiber som skulle hoppet med 70 på overkroppen fikk tildelt «reserven» nummer 90. «Originalnummeret» lå igjen på løperhotellet i Lautasch 40 minutters biltur unna.

les også VG spår VM: Norge tar ni gull – Johaug blir VM-dronning

– Uten startnummer får du ikke hoppe. Det er blant annet av hensyn til TV-sendinger og sponsorer. Men vi ønsket å få til dette på en fornuftig og human måte. Og til det beste for utøveren, sier Lasse Ottesen.

Under VM i Liberec for ti år siden fant ikke amerikaneren Bill Demong startnummeret etter toalettbesøk. Ikke før etter at han skulle ha hoppet. Gullsjansen gikk dermed i dass.

Men det er ikke første gang Riiber glemmer påkrevd utstyr i forbindelse med konkurranser. Han har glemt både hoppdress og tidtagerbåndene i forbindelse med verdenscuprenn.

Riiber smilte av oppstyret i solskinnet i Bergisel. Han sier med latter i stemmen at en diskvalifikasjon hadde vært «like greit» og tenkte på den skuffende hoppingen han presterte «dagen før dagen».

les også Riiber sikret verdenscupseieren: – Han er i ferd med å bli komplett

Østerrikerne ga han åpenbart en tankevekker. Mario Seidl og Franz-Josef Rehrl knuste han i begge omgangene, og var rundt ti meter bedre.

– Det er skremmende stor avstand opp til østerrikerne, sier Jarl Magnus Riiber .

les også Riiber fikk bot for usportslig oppførsel

Han bekrefter at det blir helt uaktuelt å forsøke seg med gambling i forhold til fart i tilløpet i fredagens konkurranse. Grepet som kunne gitt han ekstra sekunder i langrennet.

Kombinert hopprenn går fredag klokken 10.30. Langrennet går 16.15. Følg dramatikken direkte i vårt VM-studio. NRK sender rennene på TV.