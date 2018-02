MEDALJELØST MESTERSKAP: Heidi Weng fikk det ikke til å stemme under lekene i Sør-Korea. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Weng slår tilbake mot OL-kritikken: – Jeg var ikke sinnssykt dårlig

Publisert: 27.02.18 19:25

Heidi Weng (26) hadde et skuffende Pyeongchang-OL, og kom for første gang siden 2013 hjem fra et mesterskap uten medalje. Nå slår hun tilbake mot kritikerne.

– Det er veldig mange som har vært kritiske. Jeg var med på klassisk på fellesstart med skibytte og jeg ble nummer 12 på sprinten, så jeg var ikke sinnssykt dårlig.

Det sier Heidi Weng til VG. 26-åringen hadde før lekene i Pyeongchang tatt medalje i alle internasjonale mesterskap hun har gått siden debuten i VM i 2013.

OL ble hennes første mesterskap uten sølvtøy.

Sammenlagtvinneren av årets Tour de Ski oppnådde en 8. plass på tremila som sitt beste OL-resultat.

Men ifølge Weng kunne det vært annerledes dersom hun hadde fått gått i stafetten, hvor Norge gikk inn til gull foran Sverige og Finland, etter en maktdemonstrasjon på de to siste etappene av Ragnhild Haga og Marit Bjørgen.

Overfor VG sier hun at hun føler resultatet på tremila beviste at hun burde vært med på stafettlaget.

– Jeg er ikke helt der oppe, men jeg føler også at jeg kunne gått en stafett, sier hun.

Fakta Heidi Weng i mesterskap VM:

Val di Fiemme 2013:

Gull – stafett

Bronse – 15 km jaktstart Falun 2015:

Gull – stafett Lahti 2017:

Gull – lagsprint + stafett

Sølv – 30 km fristil OL:

Sotsji 2014:

Bronse – 15 km skiathlon Pyeongchang 2018:

Ingen medalje – 8. plass beste resultat

Bruker det som motivasjon

Etter tremila i OL søndag hadde hun nemlig ikke kommet over at hun ble vraket på stafetten til fordel for Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Før det hadde Weng gått de fire siste mesterskapsstafettene for Norge.

Det norske stafettlaget besto dermed av Ingvild Flugstad Østberg, i tillegg til nevnte Uhrenholdt Jacobsen, Haga og Bjørgen.

– Jeg føler litt at jeg ikke orker å gå fort. Eller, jeg går fort, jeg går ikke sakte, men det går ikke så fort som jeg har gjort tidligere i år. Det er litt kjedelig at man opplever det i et mesterskap, sier hun.

Da stafettlaget ble klart, fortalte landslagstrener Roar Hjelmeset at Weng var lei seg , og på spørsmål fra VG om hun var irritert over vrakingen, forteller hun at det var hun.

– Alle har lyst til å gå stafett, men en eller flere må ut. Denne gangen ble det meg. Men det er bare skirenn. Livet går videre, sier hun.

Nå bruker hun vrakingen som motivasjon foran VM i Seefeld neste år.

– Jeg blir motivert, spesielt når man føler at man skulle ønske man fikk gå en stafett. Da blir kanskje enda mer motivert, sier hun.