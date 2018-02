Ulsrud etter OL-exit: – Vært svakere enn jeg hadde håpet

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (Norge - Italia 4–6) De norske curlinggutta røk hodestups ut av OL da de gikk på sitt andre tap tirsdag.

– Det kjennes ikke bra ut. Vi hadde håpet vi skulle kjempe om medaljer. Nå ser det ut som det blir en femte, sjetteplass. Vi har vært litt svakere enn det jeg hadde håpet på. På vårt beste kan vi slå Sverige og Canada. På vårt svakeste taper vi for Italia, og det er ikke bra, sier Ulsrud til VG etter tapet mot Italia.

Misset på nøkkelsteiner

Etter en poengfattig start sto det 3–3 før den niende omgangen. Men da Norge misset på sine nøkkelsteiner klarte Italia å vinne omgangen hele 3–0. Dermed fikk Thomas Ulsrud og Norge en nærmest umulig oppgave før den tiende og avgjørende omgangen.

Det klarte de ikke å dra i land og Italia vant til slutt 6–4. Dermed er Norge ute av medaljekampen, i et OL der de ikke har fått det helt til å stemme.

– Må drive med curling på heltid

– Vi er avhengig av at alle fire spiller bra samtidig. Vi har byttet på å ha noen dårlige matcher, og da blir det vanskelig mot disse lagene, sier Ulsrud, og legger til:

– Dette er folk som driver med curling på heltid. Det er oss og Danmark som er de glade amatørene her. Skal du ta medalje i OL om fire år så tipper jeg du må drive med curling på heltid. Så får vi se om vi er noen av dem om fire år.

Slik forklarer Ulsrud den avgjørende niende omgangen:

Hadde muligheten

Etter en jevn åpning, der Italia hadde siste stein i fire av seks omganger, hadde Norge en gyllen mulighet til å vinne et storbo i den syvende omgangen. Men isteden for å skaffe seg en god ledelse feilet Torger Nergård på to steiner. Det gjorde at Italia klarte å stjele ett poeng og gå opp i ledelsen.

Etter braktapet mot Storbritannia natt til tirsdag , var det mye som skulle klaffe for at Norge skulle ta seg til en semifinale. Ikke bare måtte Italia og Sverige beseires, resultatene måtte også gå Norges vei i de øvrige kampene. Men det fikk liten betydning da Italia ble for sterke tirsdag.

Dermed er det ikke lenger noen mulighet til å nå semifinale for Ulsrud og co., som ikke har klart å få det helt til å stemme i Pyeongchang. Men Norge skal fortsatt møte Sverige på onsdag, klokken 06.05.

