VANVITTIG! Sverre Lunde Pedersen trodde det nesten ikke selv.

Lunde Pedersen tok VM-gull på 5000 meter: – Vanskelig å beskrive

INZELL/OSLO (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) er verdensmester på 5000 meter etter et superløp på 6,07,16 i Inzell. Det er første gang en nordmann vinner denne distansen i enkeltdistanse-VM.

Publisert: 07.02.19 19:24 Oppdatert: 07.02.19 19:40







Dette er første distanse-gull til Norge siden Håvard Bøkko vant 1500 meter i 2011.

Patrick Roest i siste par gjorde et helhjertet forsøk på å slå nordmannen - men han sprakk fullstendig på slutten.

– Jeg har alltid hatt et drøm om å bli verdensmester. I dag ble jeg det. Dette er spesielt. Første gangen og måten jeg har gjort det på, sa han i et NRK-intervju rett etterpå.

– Alt stemte. Jeg mistet aldri farten. Det er langt over forventningene. Det er vanskelig å beskrive.

– Det er et av historiens aller beste 5000 meter-løp, fastslo NRK-eksperten Even Wetten etter at Sverre Lunde Pedersens hadde tatt sin første individuelle internasjonale tittel.

Den norske assistenttreneren Edel Therese Høiseth gråt av glede på indre bane. Hun gråt da han falt på 10 000 meter i fjor - nå kunne hun la gledestårene renne fritt.

Han misset på 5000 meter i OL, men slo tilbake i Max Aicher Arena i Inzell.

– Dette er det som skal til for å vinne 5000 meter, fastslo Wetten imponert etter noen gode runder av Lunde Pedersens løp.

– Dette hadde jeg ikke trodd før jul. Nå går han med autoritet. Nå går han som en mester, fortsatte Wetten, som selv er tidligere verdensmester på skøyter.

Lunde Pedersen gikk et velberegnet løp og hadde 28,7, 28,9 og 29,3 de tre siste rundene.

– Dette skal ikke være bra nok til å ta VM-tittelen, sa NRK-ekspert Even Wetten da Sven Kramer gikk inn til 6,12,531 og ledelse.

Etter Lunde Pedersen gikk nederlenderen Patrick Roest, som startet knallhardt i håp om å slå nordmannen. Han lå halvannet sekund foran hordalendingen. Men etter hvert begynte nederlenderen å tape. Han tapte og tapte, og det ble norsk gull. Roest endte til slutt fire og et halvt sekund bak Lunde Pedersen. Det holdt likevel til sølv, mens Kramer tok bronse.

– Vi visste at han var i bra form, men 6,07 hadde jeg ikke forventet, sa landslagssjef Bjarne Rykkje til NRK.

– Jeg syntes det var veldig tunge forhold. Jeg forventet ikke dette. Jeg visste at vi kunne slå Sven Kramer, fortsatte Rykkje - og begynte å snakke om de neste dagene av VM:

– Vi kan vinne gull lørdag også.

Sverre Lunde Pedersen har én individuell medalje fra VM enkeltdistanser fra før: 5000 meter i Kolomna i 2016 da Sven Kramer vant foran Jorrit Bergsma.

Norge har ikke vunnet et 5000 meter-gull siden Johann Olav Koss’ OL-seier på Hamar i 1994. Enkeltdistanse-VM har blitt arrangert siden 1996.

Håvard Bøkko var på forhånd beskjeden foran sin 5000 meter og kom inn til 6,23,80.

– Fredag er det en viktig lagtempo, sa han til NRK på forhånd.