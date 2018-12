FEIRET MED FAMILIEN: Luka Modric tok med seg kona Vanja Bosnic og de tre barna til Paris da gullballen skulle deles ut Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Luka Modric er verdens beste fotballspiller

SPORT 2018-12-03T21:16:13Z

PARIS/OSLO (VG) For første gang på ti år gikk Gullballen til noen andre enn Lionel Messi (31) eller Cristiano Ronaldo (33). Verdens beste fotballspiller er Luka Modric (33).

Publisert: 03.12.18 22:16 Oppdatert: 03.12.18 22:31

Kroaten Modric vant Champions League med Real Madrid og spilte VM-finale mot Frankrike. Modric og Kroatia tapte 4–2 . Mandag kveld vant han Gullballen.

– Jeg er så glad. Jeg vil takke trenere og lagkamerater i Real Madrid og alle på landslaget. Og selvfølgelig vil jeg takke kona mi for alle støtte, sier Modric og fortsetter:

– Som barn drømmer man om noe stort.

Dette er i følge utvalgte sportsjournalister verdens beste fotballspillere for 2018: Modric, Ronaldo, Griezmann, Mbappé og Messi.

– Dette er stort. Og det betyr at jeg gjorde noe virkelig spesielt på banen i år, sier Moderic fra scenen i Paris.

– Hardt arbeid og holde ut når det går litt imot. De beste tingene kommer aldri enkelt til deg, sier Modric.

Ronaldo og Messi har vunnet fem ganger hver siden 2008. De to siste årene har Ronaldo vunnet prisen.

I år er Messi stemt frem til 5. plass.

Sjekk hvilken pris Modric hadde byttet mot VM-tittelen:

Det er bladet France Football som deler ut prisen. Stanley Matthews fra England vant den første kåringen i 1956.

Franske Kylian Mbappe er bare 19 år, men allerede verdensmester i fotball. Han fikk prisen for beste spiller under 21 år.

– Det er en stor ære å være sammen med dere. Å se så mange store navn her, sier Mbappé.

– Den som burde vunnet er Lionel Messi. Han har ikke vunnet på flere år. Det er latterlig, sier TV2s ekspert Jesper Mathisen.

Dropper sak mot Modric

Og det ble virkelig en fin-fin mandag for Modric, for en kroatisk domstol har valgt å frafalle anklagene mot ham om falsk forklaring i forbindelse med en korrupsjonssak, melder NTB.

Påtalemyndigheten i Kroatia anklaget tidligere i år Modric for å ha gitt falske opplysninger i korrupsjonssaken mot den tidligere Dinamo Zagreb-sjefen Zdravko Mamic, skriver NTB.

– Det finnes ikke nok bevis for at han begikk noe lovbrudd, opplyste en talsmann for en kroatisk domstol mandag.

PS! Her er resten av topp 10: Harry Kane (Tottenham) ble stemt frem til verdens 10. beste spiller, Kevin De Bruyne (Manchester City) nummer 9, Eden Hazard (Chelsea) nummer 8, Raphaël Varane (Real Madrid) nummer 7 og Mohamed Salah nummer 6.