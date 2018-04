Rashani-dobbel da Odd slo Sarpsborg 08: - Nå er vi endelig i gang

Publisert: 23.04.18 20:50 Oppdatert: 23.04.18 21:58

SKIEN (VG) (Odd-Sarpsborg 08 3–1) For første gang i Eliteserien scoret Odd mål i åpent spill. Det utløste ketchup-effekt da Sarpsborg 08 ble slått 3–1 på Skagerak Arena.

Fem fulle eliteseriekamper og 14 spilte minutter av kamp nummer seks var det som måtte til før Odd scoret et mål i åpent spill i Eliteserien 2018. Markus Kaasa brøt like utenfor Sarpsborg 08s sekstenmeter og fant Elba Rashani i full fart fremover på venstrekanten. Han hadde ingen problemer med å sette inn 1–0 bak Aslak Falch.

Og det målet så ut til å utløse en ketchup-effekt for klubben fra Skien.

For mot S08 leverte de friskere angrepsfotball enn på lenge. Hvis man ser bort ifra det bisarre selvmålet til Espen Ruud like før pause stemte det meste for klubben som scoret færrest mål i Eliteserien forrige sesong.

– Dette var utrolig godt, nå er vi endelig i gang. Det løsner skikkelig med tre mål. Jeg bestemte meg før kampen at det var på tide å ta litt ansvar og få avsluttet noen angrep. Dette betydde mye, sier Rashani til VG.

Odd så ikke ut til å være preget av selvmålet etter hvilen, heller tvert imot.

For de fortsatte det solide angrepsspillet, og Sarpsborg 08 klarte aldri å komme inn i kampen igjen. En ny scoring fra Rashani og en fra Broberg, som vikarierte på spissplass i skadefraværet til Tobias Lauritsen og Torgeir Børven, sørget for at Odd vant 3–1 mot Sarpsborg 08 i Skien.

– Vi trengte virkelig tre poeng. Og når vi gjør det mot et godt lag på en god måte er jeg veldig fornøyd, sier Dag-Eilev Fagermo til VG.

Geir Bakke på sin side nådeløs i sin dom over østfoldingenes innsats.

- Jeg synes vi kjemper mest mot oss selv i dag. Vi er veldig uryddige i pasningsspillet og vi må bruke utrolig mye meter på å rette opp for hverandre. I dag blir det litt for mange av de meterne, det blir for mye på langs og på tvers, og vi er ikke tøffe nok i duellene, er Bakkes knallharde konklusjon til MAX.

Absurd selvmål

Etter den strålende åpningen, kunne det fort blitt flere Odd-mål de første 45. Birk Risa hadde blant annet en kjempesjanse da Falch mistet et Odd-frispark inne i feltet.

Men så skjedde det som har skjedd mange ganger for Odd det siste året, men denne gangen var det ikke Fredrik Semb Berge som satt ballen i eget nett. En lang ball kom fra Sarpsborg-forsvaret, og Patrick Mortensen vant duellen mot Vegard Bergan og prøvde å finne spissmakker Ronnie Schwartz. I stedet stupheadet Ruud ballen i mål, og det sto 1–1 etter snaue 40 minutter.

– Det ble et fint mål, men dessverre feil vei. Det er litt skremmende at det skjer så ofte, men jeg har ikke noen plan om å score flere. Det må vi slutte med, sier Ruud til VG.

Synd for Odd - som spilte en meget god første omgang. S08 heldige som ikke lå under med flere mål da lagene fikk i garderoben etter første omgang.

Odd har ikke scoret tre mål i Eliteseiren siden de slo Aalesund 3–2 18. september i fjor, og kunne gå av banen til stående applaus fra et glissent Skagerak Arena.

Med mandagens seier klatret samtidig Odd opp i ryggen på Sarpsborg 08 på tabellen. Sarpingene ligger nå på en niendeplass med åtte poeng, mens Odd ligger på plassen bak med ett poeng mindre.

