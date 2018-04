TRENINGSLOKALENE: Her, i Holmen turnhall, gjennomfører Holmen tropp og turnforening flere av sine treninger. Tettstedet Holmen ligger i Asker kommune. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Norsk klubb trosset advarsler om svensk turntrener: – Ikke akseptabelt

Publisert: 19.04.18 06:00 Oppdatert: 19.04.18 07:00

Holmen tropp og turnforening har ansatt Staffan Söderberg (51) som trener, til tross for en rekke advarsler fra det svenske turnmiljøet. I hjemlandet har treneren mistet jobben etter historier om upassende forhold med unge utøvere.

Klubben ledes av Linda Gundersen, som nylig ble idømt ti års utestengelse fra norsk idrett.

VG har den siste tiden omtalt Gundersen i flere saker. Gjennom en årrekke skal hun ha mobbet flere av barna hun trente. Til tross for utestengelsen har hun foreløpig valgt å stå i stillingen som daglig leder i klubben.

Men Gundersen, som nå er sykemeldt, er ikke den eneste i klubben med en kontroversiell historie.

Både det svenske og norske turnforbundet hevder å ha advart Holmen tropp og turnforening mot den svenske treneren Staffan Söderberg.

Påstandene mot Söderberg har gjennom årenes løp handlet om upassende relasjoner til unge utøvere, maktutøvelse og et press mot utøvere til å konkurrere tross skader.

Varslene fikk ingen konsekvens for Söderbergs posisjon i den norske klubben. I dag er han heltidsansatt i Holmen tropp og turnforening. Klubben hevder at de aldri fikk tydelig svar på hva varslene faktisk handlet om.

I et eget tilsvar i bunn av denne saken, sier Holmens nye styreleder, Karianne Haare, blant annet:

– I alle årene treneren har vært engasjert i klubben har vi fått veldig positive tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre, og samarbeidet med de andre trenerne har fungert godt. De tidligere styrer og nåværende styre har også hatt en tett dialog med treneren rundt de forhold som har vært tatt opp i Sverige .

Men VG vet at bekymringen er stor blant sentrale personer i idretten på begge sider av grensen. En av dem som reagerer kraftig, er Johan Fyrberg. Han er generalsekretær i det svenske turnforbundet og har sendt flere varselbrev til utenlandske klubber som vurderer å ansette Söderberg.

– Söderberg har ansvar for unge jenter i Norge, og lederen hans utestenges for grove forseelser. Er du urolig for hvordan de aktive behandles i Norge?

– Ja, sier Fyrberg.

– Hvordan oppleves bekymringen når anklagene har kommet over så lang tid?

– Det er bedrøvelig, sier han.

Også det norske turnforbundet har vært i dialog med Holmen tropp og turnforening.

– Vi ba dem ta advarslene fra Sverige på alvor, sier generalsekretær Øistein Leren til VG.

– Men det gjorde de ikke?

– Nei. Vi sa at det ikke er akseptabelt og at vi aldri kommer til å bruke Staffan Söderberg i en offisiell delegasjon fra Norge. Det vet Holmen. Så fort de skal ut og reise på internasjonale konkurranser som krever vår underskrift, så får de ikke det.

– Han får ikke være med?

– Nei. Rett og slett. De har forsøkt et par ganger men da sier vi «nei, vi signerer ikke». Jeg har blitt kontaktet av hans advokat som mener at jeg ødelegger arbeidsmulighetene i Norge. Det gjør jeg ikke, sier turn-toppen.

– Var det Linda Gundersen som tok ham inn i varmen?

– Ja. Og når vi konfronterte styret, så svarte de at de hadde gjort en grundig og god prosess, og at de hadde tillit til at alt var i orden. Da kom vi dessverre ikke lenger, sier Leren.

Staffan Söderberg bestrider gjennom sin svenske advokat mange av anklagene mot ham. Se eget tilsvar lenger ned i saken.

Den svenske OL-legen Klas Östberg har også delt sin bekymring.

«Ledere og foreldre i Holmen turn kjenner kanskje allerede til dette, men jeg ser det som min plikt som lege å informere om hva jeg kjenner til» skrev Östberg i en e-post for to år siden.

Svaret kom én dag senere, 4. april i 2016.

«Takk for informasjonen. Saken oversendes styret» svarte Linda Gundersen i en e-post til Östberg på idet klokken nærmet seg 22.30. VG har sett denne eposten.

Anklagene mot den svenske turntrenere er mange, grove og strekker seg mange år bakover i tid. Men først i 2012 blåste det opp til storm rundt Staffan Söderberg i svensk presse.

Avisen Dagens Nyheter omtalte hvordan små barn skal ha pådratt seg belastningsskader når de trente turn i 25 timer i uken under Söderbergs ledelse. Samtidig tegnet den tidligere turneren Marisa da Silva et urovekkende bilde av den tidligere treneren sin.

Hun ble selv kastet ut av hallen - barbent - under en treningsleir som 11-12-åring, forteller hun. Marisa da Silva fortalte om en trener som favoriserte noen og frøs ut andre. Små barn konkurrerte nærmest om å få sitte på kneet til Söderberg, ble det sagt.

Påstander om at treneren leide på små barn nektet han ikke for - det var jo barna som tok initiativet, hevdet Söderberg selv overfor den svenske avisen.

Kort tid etter fikk treneren, som i dag er i 50-årene og bosatt i Norge, sparken. Lederen i klubben bekrefter at det skjedde som følge av såkalt «upassende nære relasjoner til turnere».

Dette skal ha pågått helt frem til 2013.

Avskjedigelsen kunne vært slutten på historien om trenerkarrieren til Staffan Söderberg. Slik gikk det ikke. I stedet gikk han til en ny klubb i den svenske hovedstaden allerede i 2014. På høsten dette året ble Johan Fyrberg ansatt som generalsekretær i det svenske turnforbundet.

– Det tok ikke mer enn to-tre måneder før problemet ble synlig for meg. Vi innkalte klubben til møte og uttrykte vår bekymring for de aktive. Da hadde vi visse opplysninger som hadde kommet inn tidligere. Maktutøving. Trening til tross for skader. Ekskludering. Ulike straffereaksjoner, sier Fyrberg.

På et tidspunkt ble generalsekretæren kontaktet av psykoterapeuten Elizabeth Ekman. Hun var engasjert av det svenske idrettsforbundet og anses å være svært respektert.

Ekman sammenfattet med hjelp fra flere kolleger historier fra Söderbergs tidligere elever. Materialet fikk Fyrberg til å kontakte politiet.

– Det sto om forhold som kunne være kriminelt. Jeg dro til politistasjonen og ga fra meg underlagsmaterialet, sier Fyrberg.

Anmeldelsen ble lagt i skuffen nærmest umiddelbart siden ingen av de unge utøverne ville stå frem og snakke om det de mente hadde skjedd. Effekten var likevel umiddelbar: For plutselig tok rundt 15 personer kontakt med det svenske forbundet og fortalte historier med kritikk av Söderbergs metoder og væremåte.

Hvorfor kunne jentene prate med forbundet, men ikke med politiet?

– Det er et mønster i hvordan Söderberg har oppført seg. Jentene er livredde for å prate om det, sier Ekman.

I en dokumentar i Sveriges Radio blir det sagt at syv av trenerens tidligere utøvere gjennomgår eller har gjennomgått psykologisk behandling betalt av det svenske idrettsforbundet. Ekman bekrefter opplysningene.

– Tallet stemmer, men det finnes flere som er fysisk skadet også. Personer ligger fullstendig utslått etter å ha blitt trent av ham. Han har en enorm skadefrekvens og de får ikke engang si at de har vondt, sier hun.

– Söderberg er aldri dømt for noe, og har aldri gjennomgått en upartisk utredning. Hvordan kan du være så sikker på at jentenes historier er sanne?

– Fordi jeg har en utdanning. Jeg er lisensiert og kompetent. Om du går til legen og han sier at du styrer mot et hjerteinfarkt: Hvordan kan du være sikker på at han har rett? Fordi det er hans jobb. Dette her er min kompetanse, sier terapeuten.

Knuten løste seg selv i februar 2016: Holmen-treneren skal ha hatt et forhold til en 30 år yngre utøver, som riktignok var myndig. Nå var det nok også for den svenske arbeidsgiveren, og Söderberg måtte nok en gang forlate jobben som turntrener.

Vurderer jobb utenlands

Vi har kommet til våren 2016. Treneren er bannlyst av sitt eget forbund. Hverken det svenske forbundet eller landslaget vil ha noe med ham å gjøre. Nå vender han blikket utenlands.

Men i det svenske turnforbundet er bekymringen større enn noen gang. Når det kommer Johan Fyrberg for øre at Söderberg søker jobber i andre land, tar han pennen fatt. Samvittigheten tillater ikke at han sitter stille.

Et varsel til Norges gymnastikk- og turnforbund er datert 22. mars 2016. Deretter fikk det tyske forbundet en lik e-post 10. juni. Så var det Frankrikes tur 16. august 2016.

«Det Svenska gymnastikförbundet har beslutat att inte ge Staffan Söderberg någon uppgift/uppdrag inom förbundet sedan hans ledarskap har bedömts ej acceptabelt» heter det i varselet.

Jobbene i Tyskland og Frankrike blir det aldri noe av. Men i Holmen tropp og turnforening får han fortsette. Det frustrerer idrettsledere den dag i dag.

De er dypt bekymret og føler seg maktesløse.

Johan Fyrberg kommer til å fortsette å varsle dem som vurderer å ansette treneren.

– Det er ingen holdbar metode i lengden, men akkurat nå skal vi fortsette med det, sier han.

– Det har ikke kommet klager på ham i løpet av tiden i Norge. Kan han ha forbedret seg?

– Mye mulig. Det håper jeg virkelig.

– Skal han ikke få jobbe da?

– Jo, men det er en litt positivistisk måte å se det på. «Jeg er bedre nå». Vi vil gjøre uavhengige utredninger for å få søkelys på problemet. At tiden går holder ikke for oss, sier den svenske generalsekretæren.

Han norske kollega, Øistein Leren tenker noen sekunder når VG spør om han har grunn til å tro at treneren oppfører seg klanderverdig nå:

– Jeg kan ikke svare det ene eller det andre på det. Dette handler om gjentatte tilfeller. Da er vi utrygge på om han plutselig har blitt så mye bedre.

Dommen på ti års utestengelse av Linda Gundersen er anket. Holmen-lederens advokat, John Christian Elden, skriver følgende i en kommentar til VG på vegne av Gundersen:

– Styret i klubben foretok ansettelsen etter anbefaling fra en gruppe foreldre, hvorav flere satt i styret. Linda Gundersen deltok ikke i denne prosessen, men kjenner treneren som meget faglig dyktig. Eventuelle kommentarer må komme fra klubben og ikke en sykmeldt leder.

Utøver: Jeg fikk spiseforstyrrelse

Karolina Engelbrektsson har vunnet svensk mesterskap i turn og deltatt i VM og EM. Det kom med en pris.

Engelbrektsson trente under Staffan Söderbergs ledelse flere år. Da hun gikk i niende klasse i Stockholm, trente hun 25 timer i uken. Det var ikke nok for treneren, hevder hun. Han ba om mer.

– Han spilte oss (utøverne) mot hverandre. Det var frekt, sier hun i dag.

– Hvordan ble du påvirket?

– Jeg fikk ikke anoreksia, men en spiseforstyrrelse. Jeg trodde at man ble tykk av alt man stappet i seg. Jeg begynte å springe før frokost. Lunsjen på skolen virket ikke sunn, så jeg spiste den aldri. Jeg spiste bare salat på vei til treningen.

Engelbrektsson sier hun ble skadet av turn-livet som ung.

Det samme sier en annen utøver Aftonbladet har vært i kontakt med. Hun trente under Söderberg i perioden 2009 til 2013. Da hun var 14 år pådro hun seg en skade i ryggen, men følte seg tvunget til å fortsette.

Til slutt måtte hun forlate en turneringen fordi hun knapt kunne gå. Skaden har kvinnen, som nå er 21 år gammel, fortsatt.

– Det eksisterte dessverre ingen bra grunn til at vi ble værende i klubben. Vi trodde han var den eneste gode treneren der ute. Jeg skammer meg nesten. Foreldrene mine har sagt at de skammer seg over at de ikke så mer av hva som skjedde, sier utøveren.

Trenerens advokat: – Helt feil

Staffan Söderbergs advokater avviser en rekke av påstandene mot sin klient.

Konfrontert med dagens påstander i VG, skriver advokat Magnus Stray Vyrje følgende:

– Det er ikke lett for Söderberg å forsvare seg mot slik kritikk. Den svenske anmeldelsen mot Söderberg ble henlagt. Det eksisterer således ikke noen sak mot Söderberg. Han har fremlagt ren politiattest overfor Holmen TT. Söderberg har også informert klubben om kritikken.

Dette ble ifølge Vyrje gjort for at Holmen kunne gjennomføre egne undersøkelser.

– Slike undersøkelser ble også foretatt, før klubben tilbød treneren ansettelse. Intet ufordelaktig dukket opp. For å hindre usikkerhet og ryktespredning, har Söderberg også vært helt åpen om anklagene overfor klubbens utøvere og deres foresatte. Også her har han full tillit, sier advokat Stray Vyrje.

Söderberg har også en advokat i Sverige. Michael Fischbein bekrefter at treneren har hatt et forhold til én turner. Hun var da mellom 17 og 22 år gammel.

I tillegg bekrefter advokaten også at klienten har hatt ytterligere ett tilfelle av det som beskrive som «en uheldig relasjon» . Dette forholdet var ikke av seksuell karakter, hevder Fischbein.

– Men de møttes og kom litt for nær hverandre. Det er ikke bra, og han beklager det. Det var i den første klubben hans, og det er lenge siden, sier den svenske advokaten.

– Det var altså en turner som Söderberg trente?

– Ja. Og hun var 17 år gammel. Flere uheldige kontakter med utøvere han har trent, finnes ikke, sier Fischbein.

– Syv turnere, som gjennom årenes løp har hatt mannen som trener, skal ha fått psykologisk hjelp for å bearbeide sine opplevelser ifølge Ekman og radioprogrammet Kaliber i 2016. Hvordan ser treneren på det?

– Det er mange turnere som får slik støtte etter karrieren, sikkert også av Elizabeth Ekman. Men det må ikke handle om treneren, sier Fischbein.

Forsvareren mener det er uakseptabelt at det svenske turnforbundet erklærer Söderberg som uønsket. Resultatet er, mener han, et yrkesforbud som er urimelig ut fra hva han hevder at har skjedd.

Ifølge advokaten har Staffan Söderberg oppført seg bra de siste årene. Derfor mener han også det er feil av det svenske forbundet å advare utenlandske klubber mot å ansette treneren.

– I februar 2016 forlot Söderberg sin andre klubb på grunn av et forhold til en turner. Hva tenker han om det?

– Hun var trener i klubben. At han forlot klubben handlet om at de ble enige om at han skulle slutte. Det syntes han var ok, sier mannens advokat.

– Söderberg skal ha tvunget en ung kvinne til å trene med en ryggskade. Hun har fortsatt smerter i dag?

– Det var ikke han som hadde det øverste ansvaret for henne på det aktuelle tidspunktet. Hun som hadde det øverste ansvaret sto fast på at utøveren skulle konkurrere, hvilket han stilte spørsmål ved, sier Fischbein.

– Har Söderberg presset unge turnere til å gå ned i vekt?

– Vektspørsmål er en avveining mellom flere forhold. I turn er det en enorm fordel å være smal, men man kan alltid diskutere hvor grensene går. Det er en debatt han ønsker velkommen, men det er ikke et punkt han har kjempet for. Det gjør alle som jobber innen dette feltet, sier Michael Fischbein.

Ifølge advokaten synes Holmen-treneren at situasjonen er vanskelig. Han understreker likevel at klienten trives godt i Norge, og at han har planer om å bli værende.

DETTE SVARER HOLMEN TROPP OG TURNFORENING:

«Styret i Holmen Tropp og Turnforening er svært opptatt av at våre utøvere skal ha et sikkert og godt treningstilbud, med trenere og ledere som både utøvere, foreldre og styret kan være trygge på. Som i andre klubber, er dette alltid viktige forhold ved ansettelse og engasjement i klubben.

Treneren har periodevis, siden februar 2014, vært tilknyttet klubben. Det er opplyst at daværende styre var kjent med at det hadde vært flere oppslag i svensk presse rundt turnmiljøet i Sverige. Trenerens navn hadde vært nevnt i den sammenheng. Daværende styre gjorde grundige undersøkelser vedrørende trenerens bakgrunn før de tok stilling til å engasjere ham i 2014. På samme tidspunkt ble treneren ansatt som trener i en annen klubb i Sverige. Det daværende styret vurderte å tilby treneren engasjement, men informerte og forespurte først foreldrene til de aktuelle utøverne om deres syn på engasjement. Påfølgende positivitet fra foreldrene ble treneren tilbudt et engasjement av klubbens daværende styre.

Det er videre opplyst at det tidligere styret også i april 2016 ble informert om at Norges Gym og Turnforbund hadde fått tilbakemelding på at det svenske forbundet hadde et vedtak om at treneren ikke ville benyttes som trener i svensk forbundssammenheng. Klubbens daværende styre tok da kontakt med trenerens tidligere svenske arbeidsgiver og fikk der opplyst at de ikke hadde mottatt klager på ham de to årene han var ansatt og ikke var kjent med noe vedtak fra det svenske forbundet. Den svenske klubben hadde også ved ansettelsen av treneren i 2014 vært i kontakt med den daværende generalsekretæren i det svenske gymnastikkforbundet som hadde bekreftet at «Det fins ingen formell anmälan mot (treneren) som inkommit till Gymnastikförbundet.»

Klubbens daværende styre tok videre kontakt med det svenske gymnastikkforbundet i april 2016 og anmodet om informasjon om vedtaket, bakgrunnen for vedtaket og hvorfor trener eventuelt var ansett uegnet som trener. Etter anvisning fra det svenske forbundet ble videre dialog ført videre med det norske forbundet. Daværende styre sendte i april 2016 henvendelse til Norges Gymnastikk og Turnforbund og bad om å få oversendt informasjon om vedtaket, bakgrunnen for vedtaket og hvorfor treneren eventuelt var uegnet som trener. Klubben mottok ikke svar på brevet, men fikk e-post fra forbundet i juni 2016 med opplysninger om og link til et radioprogram som var sendt på svensk radio juni 2016. I radioprogrammet ble det omtalt en trener og en leder som begge er anonymisert. Dersom programmet omhandlet angjeldende trener ville i så fall hendelsene på daværende tidspunkt ligge ca.15 år tilbake i tid.

Daværende styre fikk i april 2016 opplysninger om at trener var politianmeldt. Treners tidligere arbeidsgiver opplyste daværende styre at anmeldelsen ble henlagt og klubben fikk oversendt et vedtak fra Åklagarmyndigheten i Stockholm hvor det fremkommer at «Uppgifterna i anmälan är så vaga att det nu får anses sakna anledning att anta att brott har begåtts. Förundersökningen ska därför läggas ned. I juni 2016 bad klubben igjen forbundet om å få oversendt informasjon om det svenske vedtaket, bakgrunnen for vedtaket og hvorfor trener eventuelt var uegnet som trener. I e-post juni 2016 opplyste Norges Gym og Turnforbund at vedtaket fra det svenske gymnastikkforbundet ikke er fra mars 2016, men fra januar 2014 uten at det er gitt nærmere opplysninger om bakgrunnen for vedtaket eller hvorfor trener er uegnet som trener.

I 2016 ble trener engasjert med utvidet ansvar for oppfølging av trenere, utvikling av trenere og trenerutdannelse i en periode på 6 måneder. Daværende styret fikk også i 2016 innsyn i brev fra trenerens advokat i Sverige sendt til både det Norske og Svenske forbundet samt en som hadde fremmet påstander mot han. I brevet tilbakevises alle påstander om straffbare forhold med henvisning til at videreformidling av udokumenterte straffbare forhold er omfattet av injurielovgivningen. I alle årene treneren har vært engasjert i klubben har vi fått veldig positive tilbakemeldinger fra utøvere og foreldre og samarbeidet med de andre trenerne har fungert godt. De tidligere styrer og nåværende styre har også hatt en tett dialog med treneren rundt de forhold som har vært tatt opp i Sverige.

På bakgrunn av de tidligere styrers grundige undersøkelser og vurderinger om å engasjere trener samt at det er gitt positive tilbakemeldinger for hans aktivitet for klubben siden 2014 ble trener ansatt i 2017 i en utvidet koordinerende trener og trener utviklingsrolle med ansvar for oppfølging av noen enkelte utøvere, hvis enkelte foreldre også har vært konsultert. Engasjementer og ansettelser i klubben er forstått av styret i dialog med daglig leder. Saken knyttet til treneren har tidligere vært omtalt i VG i 2016. Styret vil imidlertid nå forestå de eventuelle avklaringer vi finner nødvendig og jobber for klubbens beste».

Midlertidig styreleder Karianne Haare

