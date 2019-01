FLINK TALER: Birgit Skarstein (t.h) har nettopp mottatt prisen som årets beste kvinnelige funksjonshemmede utøver. Takketalen var en av kveldens aller beste. Her sammen med prisutdelerne prinsesse Märtha Louise og Øyvind Eriksen. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Skarstein støttes etter skrekkhistoriene: – Jeg ble satt ut og rørt

SPORT 2019-01-07T17:48:12Z

STAVANGER (VG) Hun ble ikke bare årets kvinnelige funksjonshemmede utøver på idrettsgallaen. Lørdag var Birgit Skarstein (29) igjen blitt et forbilde for mange.

Publisert: 07.01.19 18:48

29-åringen fra Levanger i Nord-Trøndelag, som ble årets trønder i 2016, har banet vei både på og utenfor idrettsarenaen i en årrekke. I robåten og på para-ski har hun tatt medaljer og levert store prestasjoner lenge, samtidig har hun blitt en viktig stemme utenfor konkurransene i paraidrett.

Med glasskulen i hendene sent på kveld kunne hun smile, le og fotograferes som en vinner. Men det har ikke alltid vært like enkelt å være Birgit Skarstein i rullestol.

I timene før gallaen hadde hun stått frem med et helt annet bilde av det å måtte leve med en funksjonsnedsettelse.

Lørdag morgen la hun ut forsiden av bladet KK på Instagram . Der hadde hun gjort et intervju tidligere i uken og fortalt om historien som endret hennes liv.

Under dette bildet fortalte Skarstein om noen av de mest skrekkelige møtene hun har hatt med enkeltmennesker i løpet av de siste årene:

«Beklager at det ikke er plass til folk i rullestol. Resten av dere kan komme inn, men ikke henne». Dørvakten på utestedet peker bryskt på meg. «Kom igjen, jeg skal ikke ta noen plass, vi kan jo la rullestolen stå igjen utenfor?» Spør jeg, og prøver å være løsningsorientert.

«Ææsj, se på de arrene?! Hvorfor skjuler hun dem ikke litt mer?» Tenåringsjentene på stranden griner høylytt på nesen og har i alle fall ikke tenkt til å skjule hva de tenker.

«En rullestolbruker på catwalken! Hvem vil vel se det?? Bare i nisselandet Norge er det mulig, sånne skulle vært gjemt bort!» Det provoserer tydeligvis at lamme skal vise frem klær, selv om temaet er Paralympics-kolleksjonen.

Det er så mange episoder, sporadiske hendelser som likevel kommer jevnt nok til å vise de ikke står alene. Derfor må vi forsette å fortelle historier, vise tilhørighet og stå for det vi mener , skriver Skarstein videre.

Her forteller hun om reaksjonene i etterkant:

– Vanskelig for andre å forstå

– Jeg satt egentlig bare og skrev ned noen tanker før jeg skulle fly til Stavanger. Da jeg landet så hadde det tatt helt av. Jeg ble helt satt ut og faktisk ganske rørt at så mange syntes det var vært å engasjere seg i, sier Skarstein til VG på scenen etter Idrettsgallaen.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått i etterkant?

– Jeg har fått veldig mange støttende ord, og mange fine kommentarer. Jeg har jo delt en del av historiene som rullestolbruker som for meg har blitt normale. Man vender seg liksom litt til det, forteller Skarstein.

Hun smiler av det nå, og skjønner uansett at hun har oppnådd mer enn de som har forsøkt å trykke henne ned. Likevel er det ingen tvil om at det har vært tøft å takle de mange episodene.

– Med mindre man ikke forteller om det, som jeg bestemte meg for å gjøre nå, så skjønner jeg at det er vanskelig å faktisk forstå det, når man ikke er i samme situasjon selv. I disse situasjonene har jeg følt meg litt alene, og litt liten kanskje.

Her var hun imidlertid svært stor, da hun knuste sin egen verdensrekord med VM-gull i potten i fjor:

Et forbilde

Flere hundre har nå lagt igjen kommentarer på Skarsteins bilde, og hun har fått støttende meldinger fra mange. Lørdag var hun iallfall ikke lenger alene.

– #Forbilde. Spør om historien bak hver rynke og hvert arr før man dømmer. Stå på Birgit Skarstein, skriver Olaf Tufte i kommentarfeltet.

– Vi digger damer med bein i nesa og som baner vei. Takk, tilfører barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Den støtten som kom i dag har vært helt overveldende. Jeg håper andre i samme situasjon kan lese det og tenke at; jammen jeg er jo ikke alene? Hele Norge er med meg, alle skjønner at det ikke er en god idé å oppføre seg sånn.

– Ordet forbilde har blitt brukt om deg tidligere, og det blir kanskje ikke mindre på en dag som denne?

– Jeg håper jo at og prøver jo å være et forbilde. Fordi jeg har jo hatt så mange å se opp til på min vei. Jeg tror vi alle er et forbilde i hverdagen og på en galla som dette. Vi setter eksempler på hvordan man skal være og hvis jeg kan være det så gjør det meg glad, avslutter 29-åringen som lovet å kose seg ekstra mye på festen etter gallaen.

Der tok nok dørvaktene henne imot med åpne armer.

Her er et intervju hun gjorde på NRK i 2014: