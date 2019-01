KJEMPER OM PALLEN: Martin Johnsrud Sundby trente på stadion ved Cavalese fredag ettermiddag. Her tok han VM-sølv for seks år siden. Han har fortsatt mulighet for pallplass i Tour de Ski med et knalløp lørdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Landslagstreneren vil ikke love Sundby VM-start

SPORT 2019-01-05T08:57:04Z

CAVALESE (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) har levert VM-medaljer jevnt og trutt siden 2011. Han har stort sett gått det han vil i mesterskap. Nå kan ikke landslagstrener Eirik Myhr Nossum love noen VM-distanser.

Publisert: 05.01.19 09:57

Sundby er nummer 12, og femte beste nordmann, i Tour de Ski når to renn gjenstår.

Om han skal gå i VM i Seefeld denne vinteren tar han med knusende ro.

– Jeg har plukket medaljer jevnt og trutt i mesterskap. Det er et pluss, men dette handler om hvem som er i form og har mulighet til å ta medaljer. Det har jeg bevist at jeg har, sier Sundby til VG og legger til:

– På de lengste distansene så er det vel vanskelig å komme utenom. Så er 15 kilometer den mest usikre. Likevel, ligger godt an der og.

– Blir du forbannet om du ikke får gå 15-kilometeren i VM?

– Objektivt kan man ikke bli forbannet, svarer Sundby.

Men han kan bli skuffet denne gangen.

– Jeg har gått fort nok til å gå VM-distanser, så spørs det om jeg går alle de jeg har lyst til å gå eller bare noen av dem, sier Sundby til VG.

Må vise mer

Han var ute og trente i solskinn på stadion ved Cavalese fredag ettermiddag. Han er fortsatt på skuddhold til 3. plassen sammenlagt med et godt løp lørdag. Da er det 15 kilometer klassisk fellesstart.

Landslagstrener Nossum gleder seg over mange gode resultater denne sesongen. Og dét er utfordringen. Alle løperne på allroundlaget har vært på pallen bortsett fra Hans Christer Holund.

Emil Iversen har vist kjempeform hele sesongen.

– Sammenligner du med de råeste sesongene til Martin, så skal det mye til å være like soleklar til mesterskap nå som da. Det har også med å gjøre at det er flere som er oppe der. Det er mange som kjemper om de samme VM-plassene, sier Nossum.

Landslagstreneren vil altså ikke love Sundby noen VM-start, selv om det ligger i alle kortene at 34-åringen skal kjempe om VM-medaljer.

– At han er i troppen som skal til VM er jeg ganske sikker på, sier Nossum og smiler litt.

– Men han må vise seg frem litt mer?

– Ja, svarer Nossum.

Forrige sesong gikk Sundby fem distanser i OL. Det ble to gull og et individuelt sølv.

– Jeg har vært ganske krystallklar på fra start at jeg har de uttaksrennene jeg har. Inntil vi har gått i Otepää (19.-20. januar), så holder jeg kortene tett til brystet, sier Nossum til VG.

Enorm mesterskapserfaring

Sundby var raskest på jaktstarten over 15 kilometer friteknikk i Oberstdorf, og gikk seg altså opp til en 12. plass i sammendraget.

Johannes Høsflot Klæbo (22) leder fem sekunder foran Sergej Ustjugov. Aleksandr Bolsjunov er nummer tre, ett minutt og 18 sekunderbak.

Under VM i Oslo for åtte år siden fikk sundby fire VM-starter. I de to påfølgende verdensmesterskapene ble han syk, men han tok med seg et VM-sølv i 2013. I 2017 ble det to individuelle VM-sølv. Også i OL i 2010 og 2014 gikk han fire renn.

Selv om han er helt sikker på at han skal gå i VM, så mener han spørsmålene rundt VM-distanser er berettiget.

– Mest på grunn av mine konkurrenter internt i laget, for de er så sterke i år. Nå har alle minus Holund vært på pallen denne sesongen, det har ikke vært tilfellet tidligere. Konkurransen er sterkere. Det er så mange som har gått fort at den interne kampen om VM-plassene er unik, sier Sundby.

Tour de Ski avgjøres opp alpinbakken søndag.

PS! Ski-VM starter i Seefeld torsdag 21. februar med sprint. Det er tilsammen seks renn. Fire individuelle, stafett og lagsprint. VM avsluttes med femmil søndag 3. mars.