ALENESTREK: Cash Okay kan vinne tross 60 meter tillegg.

Lørdagens travtips: Avslutter med to V75-bankere

Både Cash Okay og Roli Eld får stå ugarderte i årets første V75-omgang på Klosterskogen Travbane, Norges eneste bane med et ledig innerspor på oppløpet.



Anders Olsbu

Publisert: 04.01.19 11:52

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener Roli Eld er den klart sikreste av de to.

– Roli Eld ble tredje bak Ulsrud Tea i Adolf Idsøes minneløp sist og tapte kun for Odd Herakles i Arnt Haakestads minneløp tredje sist. Roli Eld nærmet seg faktisk mye til slutt da. I løpet i mellom vant han lett. Hamre-traveren er strøket inn et par spor, og jeg tror han vil ta disse på styrken, sier Olsbu.

Olsbu tar også sjansen på å la Cash Okay stå ugardert.

– Cash Okay tok en velfortjent seier sist etter mange gode løp. Møter langt enklere selskap enn vanlig, men har hele 60 meter tillegg. Uten for store trafikkproblemer kan Anders Lundstrøm Wolden-traveren rekke frem, tror traveksperten.

Dagens banker

Roli Eld (V75-7) har perfekte forutsetninger i V75-finalen. Jeg tror han kan vinne fra dødens.

Dagens luring

Julia Rascal (V75-2) har vært bra i sine to siste starter. Satt fast som tredje mot knallgode hester nest sist. Med rett reise kan hun overraske.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 350 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2500 kroner

V75-1 (2100mv)

5 MAGNUMS OTHELLO

13 G. JERKEN

12 TRIPSSON Ø.K.

3 STUMNE FYR

10 HVALSTAD ODIN

————————————-

1 Will Teddy

6 Kringeland Enok

4 Hellestvedt Trym

8 Loken

2 Anima

11 Lex Odin

9 Neslands Tron

7 Løvland Spøken

Løpet

Nesten ingen kan avskrives i grunndivisjonen, men jeg har kun råd til to hester på det lille forslaget.

Favoritten

Weinberry gikk gode løp før han ble skadet i sitt siste løp. Har vært strøket en gang siden grunnet en luftinfeksjon. Vallaken er bra på sitt beste, men trenger muligens løp i kroppen før han er helt på topp. Kan uansett vinne om det blir litt kjøring.

Outsiderne

Sparkling Credit avsluttet bra etter sen åpning sist og viste fremgang. Blir kuskeforsterket med Malmin og kan ende blant de tre.

Luringen

Julia Rascal har vært flink i sine to siste starter med Gunnar Austevoll som kusk. Sist ble hun sendt i angrep fra tredje utvendig på siste bortre og sto på bra til tredje bak Europa og Betty. Gangen før gikk hun pigg i mål og tapte kun for gode Amarone Classic og Amazing Case som sto henholdsvis på 40 og 20 m tillegg. Møter ingen av deres kaliber her og kan vinne om hun får en snill reise.

Startsiden

K.M. Labour Boy er kjapp, men slipper. Alle de tre utvendige, samt Julia Rascal kjører til.



V75-2 (2500ma)

10 WEINBERRY

6 JULIA RASCAL

3 Sparkling Credit

9 Positano

5 C.C. Lucky Star

7 Thaia Sund

11 Cliff Hydrup

2 Lastsundayinmay

12 Pique

8 Always A Star

————————————-

1 K.M. Labour Boy

4 Pegasus Dotcom

V75-3 (2100mv)

15 LYKKJE MAY

12 WILL LITA

5 VEELS NETTA

1 MO LINE

6 MAI ODA

————————————-

7 Smedtulla

14 Troll Ronja

2 Kleppe Elfina

3 Eikjærva

4 Engas Odelsjente

9 Møller Viktoria

13 Kjappe Tinna

8 Flammen Julie

10 Komnes Molla

11 Voje Diva

Løpet

Fem hester kan rekke i hoppecupen.

Favoritten

Lykkje May var god til en overlegen seier i V75 i Drammen sist. Har tilsvarende forutsetninger her og kan vinne igjen.

Outsiderne

Veels Netta fikk seiersrekken brutt i V75 sist. Var ikke helt på topp da. Har vært god ellers og er aktuell på sitt beste.

Luringen

Will Lita har kun tapt for gode Brenne Banker og Langlands Odin i sine to siste starter. Møter ingen av deres kaliber her og fortjener en seier.

Startsiden

Mo Line kan forsvare sporet.



V75-4 (2100ma)

4 PLACE YOUR BET

7 TALLAHASSEE

————————————-

10 Dream Builder

5 S.M.K. Spirit

2 Mira Prawo

9 Seabreeze Ås

11 Scarlet Creation

3 Victor Hastrup

1 Chipie d'Yvi

6 Mira Star M.

8 Make Me

12 Ubuntu

Løpet

Jeg sjanser på to hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Place Your Bet var tapper fra tet sist etter press underveis og tøffe passeringer. Tapte kun for en meget opplagt Giant Star og medsmygende Raleigh. Er kjapp fra start og er klart best i tet. Men det er flere som er interesserte i den posisjonen. Kommer han seg foran, uten at åpningen blir morderisk, kan det gå veien.

Outsiderne

Dream Builder var solid toer bak Soros Kronos som sto 20 m foran sist. Gangen før vant han tross startgalopp. Blir det tøff kjøring i front, kan han runde alle.

Luringen

Tallahassee slo på en galopp etter 400 m sist og ble disket. Så veldig opplagt ut. Var knallgod gangen før. Kjørte seg fast bak vinneren Crackajack etter tidlig galopp da. Feilfritt og om det løser seg, er han god nok.

Startsiden

Place Your Bet kan ta føringen, men Chipie d'Yvi, Victor Hastrup og S.M.K. Spirit kan alle løse fort og utfordre en bit.



V75-5 (2100ma)

1 LILLE ODIN

2 GOMPENS HØNK

10 ROS SON

12 KOMNES ANNA

6 SITJE RAPP

11 MILA

7 JERKELD FRØKNA

3 Lykke Ida

5 Kongs Nota

8 Bjønnum Jerka

————————————-

4 Rinde Rutha

9 B.B. Juventus

Løpet

Jeg nærmest helgarderer i grunncupen.

Favoritten

Lille Odin er knallhardt ute grunnlagsmessig, men fullførte sterkt til fjerde etter et tungt løp i V75 sist. Var god god til seier på 1.30,3 tredje sist. Konkurrentene går ikke noe særlig fortere. Tharaldsen-traveren er sikret et fint løp og kan vinne.

Outsiderne

Gompens Hønk er også veldig hardt ute. Men han var god til seier fra dobbelt tillegg sist. Møter imidlertid klart skjerpet selskap nå, men står fint til spormessig. Med ytterligere fremgang er det ikke umulig.

Ros Son ble bortvist etter to omstarter 1. juledag. Ble fjerde bak Reime Kongen, Vital Vinter og Rokne Bliss i siste start. Møter ingen av deres kaliber her. Feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne.

Sitje Rapp var litt under pari sist i et løp Ard vant. Måtte gå med sko da, noe som er et minus for ham. Var flink til seier i billig lag nest sist. En av mange som kan vinne.

Mila sto vanskelig til i V75 sist og kunne ikke hevde seg fra køen. Avsluttet bra til tredje bak Dag Tora og Kjekk Pila etter startgalopp nest sist. Var god til seier tredje sist og tapte kun for Odin Faks fjerde sist, dog klart.

Jerkeld Frøya overtok fra Kongs Nota etter 900 m sist og holdt unna på slitne bein. En gardering.

Luringen

Komnes Anna vant lett sist. Står perfekt inne grunnlagsmessig, men sporet er sjanseartet. Men klaffer det med posisjonene, kan hun speede inn til seier. Hun møter helt riktig selskap.

Startsiden

Lille Odin, Kongs Nota og Jerkeld Frøya er flinke fra start.



V75-6 (2500mv)

13 CASH OKAY

————————————-

5 Royaldoodle

10 Falcon Dragon

7 Ultimo Tango

2 Soros Kronos

9 Ervin Boko

12 Mymanyyouare

3 St. Raphael Decoy

8 Frascati B.R.

1 Mister Adisak

6 The Secret Light

11 Waikiki Man

4 Tiller

Løpet

Jeg lar Cash Okay stå ugardert i dette stayerløpet.

Favoritten

Cash Okay fikk en velfortjent seier sist. Avsluttet lynraskt til seier da. Møter mye enklere lag enn vanlig og kan runde alle, om han ikke får for mange skjær i sjøen.

Outsiderne

Falcon Dragon er en kapasitetshest som kommer ut etter pause. Kan ende blant de tre på direkten. En outsider.

Luringen

Royaldoodle tapte kun knepent for Lighthouse West tross dødens sist. Avsluttet lynraskt i et langløp nest sist i et løp gode The Last Ticket vant.

Startsiden

St. Raphael Decoy kan muligens ta føringen fra Mister Adisak.



V75-7 (2100ma)

8 ROLI ELD

————————————-

12 Tin Balder

6 Ådne Odin

7 Finnskog Sjefen

2 Ask Eld

10 Torpa Nicklas

1 Stumne Scott

4 Tangen Piril

11 Tante Ragnhild

9 Kolnes Kjell

Løpet

Roli Eld skal ha en god sjanse til å ta seg av V75-finalen.

Favoritten

Roli Eld var god treer bak Ulsrud Tea i Adolf Idsøes minneløp etter snaue sisterunden i dødens sist. Gangen før vant han lett. Tapte kun for fjorårets norske kaldblodskonge, Odd Herakles, tredje sist. 9-åringen er blitt strøket inn et par spor. Tåler å gjøre grovjobben selv. Jeg tror han kan vinne, selv om han må gå utvendig for leder.

Outsiderne

Tin Balder var god til seier i Thor Østbys minneløp sist, en fortjent sådan etter mange gode løp. Står sjanseartet til spormessig, men skulle det bli litt kjøring, kan han rekke frem til en trippelplass.

Ådne Odin holder usikker form. Feilet på startsiden sist. Ga seg i de foregående startene. Killingmo-traveren har kapasitet for en trippelplass om han er tilbake i form. Men det gjenstår å se.

Luringen

Torpa Nicklas feilet i fortsatt ledelse på oppløpet i Thor Østbys minneløp sist. Har vært litt variabel i det siste, men viser han seg fra sin beste side, kan han muligens være en trippelluring.

Startsiden

Finnskog Sjefen er meget rask og kan kanskje få overta fra Stumne Scott. Ådne Odin er heller ingen sinke og er heller ikke borte i tetkampen.



NØKKELKUSKEN

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 49 år

Antall seirer i fjor: 216

Antall seirer totalt: 4763

Mesteren tar ny sats

Han var den suverent mestvinnende kusken på norske travbaner i fjor, og har vært enerådende de siste årene. Men på Klosterskogen har ikke Eirik Høitomt hatt like stor suksess. Lørdag har han flere luringer i V75-spillet.

V75-1: - Åpent. Stumne Fyr står spennende til på strek og kan holde unna. Magnums Othello har radet opp seirer og Hvalstad Odin holder toppform. Hesten med størst kapasitet er nok Tripsson Ø.K.

V75-2: - Weinberry kommer ut etter pause, men er god nok på normalform. Utfordres av Positano som har vært bra i det siste. Selv kjører jeg Cliff Hydrup, som har et høyt toppnivå og som er verdt en strek. Thaia Sund er også god nok på sitt beste.

V75-3: - Hun galopperte sist, men var veldig bra til flere strake seirer før det, Veels Netta. Får tipset. Smedtulla er alltid farlig om hun holder seg til trav. Lykkje May er kanskje den som har best dokumentert form, men skal rundt mange bakfra.

V75-4: - Klaffer det litt for Tallahassee fra et sjanseartet spor, kan han fort vinne. Selv kjører jeg Dream Builder, som liker seg på Klosterskogen og som kan bli farlig om det klaffer. S.M.K. Spirit har toppform og vinner løp når som helst. Det samme kan sies om Victor Hastrup.

V75-5: - Han har et helt riktig løp på papiret, Sitje Rapp. Klar favoritt foran Ros Son, som er i klar utvikling. Komnes Anna var god til seier sist, men står sjanseartet til.

V75-6: - Jeg har litt tro på Soros Kronos som står perfekt til på strek på en distanse han liker veldig godt. Det kan bli tøft å holde unna for Cash Okay, som er den beste i feltet. Men det kan gå. Andre med muligheten er Falcon Dragon, som jeg selv kjører. Han fungerte fint i et hurtigjobb etter lang pause. Frascati B.R. er heller ikke ueffen. Kan være med der foran med flyt på veien.

V75-7: - Bankeren kommer til slutt. Roli Eld har et helt riktig løp på papiret. Åpent spor er en fordel. Jeg tror han sitter tidlig i tet. Da skal det meste være gjort.